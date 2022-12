Loïc Gasch est le sportif vaudois de l’année

Organisé par le Service de l’Éducation physique et du sport, en collaboration avec la Fondation « Fonds du Sport Vaudois » et l’Association vaudoise de la presse sportive, les Mérites sportifs vaudois 2022 se sont déroulés mercredi soir à Vevey. Ils ont permis de récompenser trois athlètes, une équipe, un dirigeant et un club vaudois.

Pour la deuxième fois, après 2016, le Sainte-Crix Loïc Gasch a remporté le Mérite sportif vaudois chez les hommes pour sa médaille mondiale en salle de la hauteur. Il a devancé le plongeur Guillaume Dutoit et le fraîchement retraité skieur de fond Jovian Hediger. Chez les femmes, Fanny Smith l’a emporté en raison de sa médaille de bronze olympique et sa deuxième place en Coupe du Monde de ski-cross. Lors de la cérémonie, Loïc a notamment déclaré : « C’est ma première médaille internationale lors de mon premier championnat du monde. J’ai vécu le meeting parfait et c’est pour cela qu’on s’entraîne. Cela me motive de vivre à nouveau un tel moment ! J’ai pris la bonne décision (de devenir sportif professionnel). J’ai une équipe très soudée autour de moi. J’ai envie d’aller aussi loin et aussi haut que possible ».

En fait, c’est une belle récompense pour Loïc à l’issue d’une saison contrastée, marquée par sa fantastique médaille, mais aussi une fin de saison chahutée : tout ne s’est pas passé comme il aurait pu l’espérer, mais il faut admettre que c’est la dure loi de la jungle des athlètes de haut niveau. Cette récompense vient à point nommé pour le relancer dans la suite de sa carrière.

Petit retour en arrière

Il faut admettre que l’après-médaille aux championnats du monde lui a coûté passablement d’énergie : organisation du repas de soutien, médiatisation très grande, examens d’expert-comptable réussis, ce qui explique les résultats mitigés de son début de saison en plein air, avec tout de même un magnifique 2.27 m lors du meeting ATHLETICA Genève. La suite, vous la connaissez, petite douleur lors des championnats suisses de Zurich en juin où il a arrêté le concours pour ne pas prendre de risque, et malheureusement une nouvelle petite blessure à la cheville qui s’est déclarée une semaine avant les championnats du monde d’Eugene aux USA. Dans ces circonstances (1er championnats du monde outdoor), il n’a pas osé renoncer et suivre le conseil de son entraîneur Soidri Bastoini. Il a payé cher cette prise de risque, puisqu’il a dû déclarer forfait pour les championnats d’Europe de Munich, mais aussi ATHLETISSIMA et le Weltklasse de Zurich.

Une période difficile à vivre au mois d’août, car il a pu constater que la médaille, voire le titre à Munich était tout à fait dans ses cordes. Dans ces conditions, une seule issue, il a pris tout son temps pour soigner tous ses bobos. Il a pu faire une bonne pause régénératrice et préparer un événement particulier, son mariage et son voyage de noces en octobre qui lui ont permis de penser à autre chose. Il a ainsi pu recommencer progressivement à s’entraîner pour pouvoir atteindre les objectifs qu’il s’est fixés pour la suite de sa carrière. Quelques bonnes nouvelles sont venues mettre du baume en cette période automnale, avec le prix du meilleur sportif régional, ainsi que la nomination pour l’élection de l’athlète suisse de l’année (une première pour lui) et enfin ce titre de meilleur sportif vaudois de l’année.

Actuellement, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, car il peut à nouveau s’entraîner normalement sans aucune douleur ou appréhension. Il peut donc se préparer sereinement pour les échéances de l’hiver, à savoir 2 meetings internationaux de préparation pour les prochains championnats d’Europe en salle qui auront lieu à Istanbul, son principal objectif de l’hiver.

Enfin, un petit mot à l’attention de toutes les personnes qui l’ont soutenu pour passer professionnel. Loïc les remercie chaleureusement de leur fidèle soutien, quel qu’il soit, et leur signale qu’il n’y aura pas de repas de soutien en 2023. Pour le soutenir, vous pouvez acheter la fondue « Loïc Gasch » aux Délices du Fromager à Orbe durant tout le mois de décembre. Vous pourrez rencontrer Loïc à Orbe, le samedi 10 décembre entre 9 h et 12 h, occasion de constater la simplicité de notre champion du Balcon du Jura auréolé du titre de « Sportif vaudois de l’année ».

M. Roulet