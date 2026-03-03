L’excavation du tunnel avance 

Les travaux routiers et de minage du tunnel avancent. En début de semaine, plus de 130 mètres avaient été creusés sur les 170 mètres de travaux souterrains, selon la DGMR. Un tir d’explosif a fait quelques dégâts. Les riverains sont confrontés au bruit et aux vibrations.

À ce jour, plus de 130 mètres ont été creusés sur les 170 mètres de travaux souterrains du tunnel sous le Château de Sainte-Croix. Débuté à mi-octobre, le percement de l’ouvrage se déroule

« conformément au planning établi », selon la Direction générale de la Mobilité (DGMR) qui pilote le chantier de réhabilitation de la RC 254 sur les derniers kilomètres en aval de Sainte-Croix.

La méthode mise en œuvre consiste en une excavation à l’explosif, dont chaque phase mobilise des équipements et engins spécialisés. Il s’agit de forer 150 à 200 trous par section pour placer les explosifs, stabiliser les parois avec du béton projeté, puis décrocher des blocs de roche résiduels qui seraient instables. Les matériaux excavés sont ensuite retirés.

Projection de cailloux

Les ouvriers et les riverains ont eu une belle frousse début novembre, lors d’un incident survenu au portail aval du tunnel. Un tir de minage a entraîné la projection de débris rocheux et causé des dégâts matériels, notamment à une toiture et à des véhicules à proximité. « Nous avons vu les cailloux gicler», témoigne une habitante du hameau. « Heureusement, l’incident n’a pas fait de blessé », note la DGMR. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes et les responsabilités de cet événement qui a eu pour conséquence l’interruption de l’excavation du côté aval du tunnel.

La poursuite de la creuse s’effectue désormais depuis le portail amont. Les explosifs continuent d’être utilisés « dans le respect des procédures de sécurité en vigueur ». L’excavation pourra être terminée à l’aide d’une pelle mécanique équipée d’un marteau brise-roche hydraulique, qui permet un travail plus fin sur les derniers mètres.

Lors de la progression des travaux, deux petites cavités karstiques ont été découvertes.

« Cette particularité géologique n’a toutefois eu aucune incidence notable sur l’avancement du chantier, ni sur le projet dans son ensemble », constate la DGMR. La fin du percement du tunnel est attendue pour la mi-mars 2026,

« sous réserve du bon déroulement des travaux » précise la DGMR.

Lors des minages, les riverains du Château de Sainte-Croix subissent le bruit des explosions et les vibrations solidiennes.

« Nous savons pourtant bien qu’il y a des travaux en cours et que les minages ont lieu entre 16 heures et 18 h 30. Mais nous sommes quand même surpris à chaque fois et la maison tremble », témoigne une riveraine.

Le Canton a mandaté une société pour mettre en place des instruments de mesures continues des vibrations sur les bâtiments à proximité immédiate du tunnel, afin de s’assurer du respect des seuils admissibles, avec une alerte en cas de dépassement, explique en substance Didier Kreis, chef de projet.

« Les valeurs enregistrées jusqu’à ce jour sont conformes aux normes applicables en matière de travaux générant des vibrations. Les vibrations sont de l’ordre de quelques millimètres par seconde, pour des fréquences comprises entre 8 et 150 Hz ».

Aussi aux Rasses

Bien que l’amplitude des vibrations se réduise avec la distance, des résidents des Rasses font également part de leur ressenti de « fortes à très fortes vibrations plusieurs fois par semaine » lors des minages. Une famille, notamment, a contacté la DGMR. Dans sa réponse, le chef de projet se montre rassurant : «… Lorsque les seuils réglementaires sont respectés à proximité du tir, les bâtiments situés à plus de 600 mètres ne sont pas soumis à des niveaux susceptibles de provoquer des dommages structurels... une vibration ressentie ne signifie pas qu’elle présente un risque pour les constructions ».

Les chantiers routiers se concentreront cette année sur la réalisation des futures voies de dépassement, depuis le Grand Contour en direction de Sainte-Croix, sur une longueur d’environ 1'000 mètres. Également au programme, la construction des murs de soutènement en aval de la route nécessitera une régulation du trafic dès mars, par des feux et une circulation alternée.

La DGMR informe que le montage et le démontage d’une grue sur portique pour la construction de l’estacade en aval du tunnel nécessitera deux fermetures de trois nuits consécutives de la RC 254 – une fois en mars et une fois en octobre - entre la sortie de Vuiteboeuf (direction Sainte-Croix) et le carrefour RC 254 / route de Bullet entre 20 h et 5 h du matin. Une déviation sera mise en place et signalée via Mauborget. Le hameau du Château restera accessible depuis Bullet et Sainte-Croix. Les dates précises seront communiquées aux riverains et publiées sur la page internet du projet (www.vd.ch/rc254).