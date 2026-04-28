L’été 2026 sera ludique sur le Balcon du Jura

Le VTT a le vent en poupe, et l’amélioration des infrastructures existantes y contribue. L’offre sportive, culturelle et récréative s’enrichit à l’arrivée de la belle saison. Des changements se profilent au niveau de l’hébergement. La piscine des Replans sera exceptionnellement fermée cet été, pour laisser la place aux travaux de rénovation.

Le vélo sous toutes ses déclinaisons, VTT, gravel ou e-bike, bénéficiera cet été d’une amélioration des infrastructures existantes. « Nous avançons lentement, mais nous avançons », note Vincent Demiéville, responsable de Sainte-Croix/Les Rasses tourisme. Le raccordement des parcours avec les Fourgs a reçu l’aval du Canton, de même que la liaison avec Baulmes. « Quelques points sont encore à régler afin que la commune de Baulmes puisse délivrer le permis de construire », précise Vincent Demiéville. Le Canton a également validé un soutien financier via la LADE/NPR.

Des aménagements par une entreprise spécialisée sont prévus avant les vacances d’été sur le parcours « Chasseron Bike », afin de rendre le tracé plus accessible, confortable et sûr. Après le remplacement de onze passages à vélos problématiques en 2025, il est prévu d’en assainir une dizaine d’autres cette année, annonce Vincent Demiéville.

Master Plan VTT

La balade gourmande Tour des Alpages à VTT a conquis son public. Son développement sera progressivement confié à l’Association yverdonnoise événem’en Selle. D’ici au 9 août, jour de son inauguration, un parcours supplémentaire va être mis en place, qui valorisera le secteur La Sagne-Mont-de-Baulmes-La Gittaz-La Vraconnaz-Les Praises. Cet itinéraire tout public est prévu pour des vélos type gravel et e-bike touring.

Un Masterplan VTT est en élaboration à l’échelle de tout le Jura vaudois. D’ici l’automne, après l’inventaire de l’ensemble de l’existant, légalisé, toléré ou en projet, il élaborera une stratégie de développement avec un ordre de priorité et indiquera peut-être aussi des tracés à fermer. Chacune des cinq régions du Jura vaudois est représentée dans ce projet. Quatre dossiers sont déjà déposés. Le Masterplan VTT permettra de coordonner les projets et de les crédibiliser auprès du canton. Leur réalisation sera du ressort des communes.

Dans le même registre, la commune de Bullet devrait lever les oppositions au projet de centre d’entraînement VTT et de pump-track, une levée assortie d’un délai de recours.

Les parcours pédestres restent une valeur sûre, notamment le Chemin des Crêtes, qui bénéficiera de la réouverture du Chasseron (ci-dessous), mais aussi le Sentier des Bornes revisité. Dans la cité, la Balade Industrielle mixe la marche et l’histoire, et se combine, avec bonheur, avec la visite du MuMAPS.

Aventure immersive

L’offre de loisirs s’enrichit de deux nouveautés cet été. Une aventure immersive sous forme d’un jeu de piste en pleine nature pour les familles sera proposée par les frères Brigands, sur le même modèle que les parcours déjà développés pour découvrir Le Lavaux, Lausanne ou Villars, avec à chaque fois une thématique. Sur le Balcon du Jura, l’itinéraire en préparation sera en lien avec la mécanique d’art. Les futurs participants commanderont le coffret à l’avance ou l’achèteront chez un partenaire.

La région sera gratifiée d’un nouveau festival, baptisé Rupi Capra par son initiateur, Jordan Hertig et sa société HStudio. Du 11 juin au 8 août, divers événements seront proposés dans le Parc du Collège de la Gare de Sainte-Croix, dont une fan zone pour suivre des matches de la Coupe du Monde de football. Jordan Hertig, motivé par la volonté d’animer le village en été, évoque aussi des séances de cinéma open air, des soirées à thème et une « Silent Party », soit une soirée avec deux DJ dont la programmation est diffusée via les casques que portent les participants.Le 31 juillet, un souper-spectacle se tiendra sous la cantine montée pour les festivités du 1er août 2026 par la Commune.

Les 12 et 13 juin, la course à obstacles Spartan revient pour la cinquième édition avec trois épreuves sur 5, 10 et 21 km. En 2025, elle avait attiré quelque 5’600 participants au départ du Centre Sportif des Champs de la Joux. Les communes, en première ligne celle de Sainte-Croix, tablent sur une dimension comparable pour cette année. Cette belle vitrine pour la région génère quelques restrictions de trafic bien rôdées.

L’offre estivale étoffée apportera donc des alternatives à la baignade, dont seront privés les locaux et les hôtes du Balcon cet été. La piscine des Replans restera fermée cet été 2026, en raison des travaux de réfection des installations. Un accord avec les bassins de Couvet et d’Yverdon pour un accès préférentiel avait été étudié, mais il ne s’est pas concrétisé, reconnaît Vincent Demiéville.