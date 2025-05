Les textes de Michel Bühler en écho des chants d’Acratopège

Le groupe vocal Acratopège se produira samedi au temple de Sainte-Croix, avec un répertoire qui fait écho aux chansons engagées de « Bubu ». Il aurait eu 80 ans ce printemps. Son épouse, Anne Crété, se réjouit de la démarche.

« Michel Bühler ? Je suis attachée à lui depuis l’adolescence », confie Christine Niggeler, fondatrice et directrice du groupe vocal Acratopège qui a mis à son répertoire les chants de lutte et d’espoir des peuples en quête de liberté, les revendications ouvrières comme le respect des peuples minoritaires. Un engagement que le chanteur, auteur, compositeur et interprète partageait pleinement : disparu en 2022, Michel Bühler reste vivant dans les cœurs de ceux qui ont partagé ses convictions, et qui les font revivre le temps d’un concert. Le groupe vocal Acratopège a choisi de lui rendre hommage samedi soir au temple de Sainte-Croix.

« Lorsque je suis venue au temple de Sainte-Croix le jour de l’enterrement de Michel Bühler, j’ai entendu parler de lui de manière tellement engagée, notamment par Nago Humbert, fondateur de Médecins du Monde Suisse, que je me suis dit que cela ferait sens de reprendre ici ces chants militants », expose Christine Niggeler. Elle a sélectionné une vingtaine de chansons interprétées en langue originale, de Bella ciao, le chant des partisans anti-fascistes italiens, à El Pueblo unido (Chili), de We shall overcome, la chanson de Joan Baez, tirée d’un gospel, en faveur de la justice sociale à Nkosi Sikeleil Africa, l’hymne des mouvements en lutte contre l’apartheid.

Pérégrination vocale

De plus, Acratopège a choisi quatorze textes de chansons de Michel Bühler, en adéquation ou en résonnance avec son répertoire. Ils seront lus par Thierry Romanens, ami sincère de « Bubu » et d’Anne Crété, en prélude ou intercalées entre les strophes Le groupe vocal Acratopège et sa directrice et fondatrice, Christine Niggeler, seront au temple de Sainte-Croix ce samedi. des airs du spectacle. Ils sont le reflet du cheminement de l’humaniste et poète sainte-crix, qui a mis sa plume au « service de gens simples dont la vie ne l’est pas toujours », selon l’expression de Frédéric Ravussin (24 heures). Ils évoquent aussi une pérégrination vocale, en Suisse, France, Italie, ex Yougoslavie, Chili, Palestine, Tunisie, Ethiopie…

Figure inspirante

« Si j’avais su que je m’engageais pour quarante ans !… », s’exclame en riant Christine Niggeler, évoquant les débuts du chœur Acratopège, né du désir de poursuivre leurs cours de chant d’un groupe de gymnasiens lausannois arrivés au terme de leurs études. Le groupe s’est élargi, aujourd’hui, leur moyenne d’âge est de 45 à 50 ans, précise Christine Niggeler, leur figure inspirante, à la fois directrice, arrangeuse et musicienne, qui accompagne le chœur au piano et à l’accordéon.

Acratopège a un répertoire très large qui touche à tous les styles. À la naissance de l’Union européenne, en 1993, il part à la découverte de chansons traditionnelles et populaires sur tout le continent, qu’il interprète dans leur langue originale. Il fait pareil avec des airs du patrimoine choral helvétique, en fredonnant en patois fribourgeois ou en romanche. À la fin de chaque concert, des spectateurs viennent témoigner de leur émotion à réentendre dans leur idiome des chansons qui ont bercé leur enfance. « Il y a même des gens qui pleurent », assure Christine Niggeler. Au fil du temps, Acratopège s’est aussi attaché à donner une voix à ceux qui n’en ont pas, rejoignant en cela complètement la ligne qui a guidé Michel Bühler tout au long de sa carrière. Samedi, Damien Converset sera à la clarinette, Inan Akinci aux percussions et Bernard Fougeirol à la guitare.

« Chantez Bühler ! »

Compagne de longue date de Michel Bühler, Anne Crété se réjouit de l’initiative de Christine Niggeler et du chœur Acratopège, qu’elle découvrira samedi soir au temple de Sainte-Croix. « L’idée du récitant, qui intercalera des textes de Michel dans le concert, est bonne » relève-t-elle, « d’autant plus que Thierry Romanens est un ami, et qu’il a été parfaitement choisi pour ce rôle ». Cinéaste attachée à la conservation du patrimoine culturel, Anne Crété s’est donné pour mission de transmettre et faire perdurer l’héritage du chanteur et humaniste vaudois. Elle trouve du réconfort dans des démarches telles que celle du chœur Acratopège et rappelle que « Bubu » a consacré 50 ans de sa vie à l’écriture de chansons engagées, « dont le message résonne plus fort que tout aujourd’hui dans le cœur des gens ».

En été 2024, le public du Balcon du Jura avait plébiscité les trois représentations du spectacle en hommage à Michel Bühler par l’Union chorale mixte Sainte-Croix-Bullet, entourée de musiciens et d’une centaine d’enfants. Du « Pays qui dort » à « On se retrouvera », la ferveur des interprètes avait gagné le public. En outre, l’Octogone de Pully a organisé les 4, 5 et 6 avril derniers « La Fête à Michel Bühler », un récital parrainé par Luc Plamondon.

De son côté, l’éditeur Bernard Campiche a entrepris de publier les œuvres complètes de Michel Bühler dans sa collection camPoche. Par ailleurs, Anne Crété prépare un événement, probablement une exposition, pour 2027, avec l’aide des Amis de Michel Bühler.

C. Dubois

10 mai, 20 heures, entrée libre au temple de Sainte-Croix, chapeau à la sortie pour couvrir les frais et soutenir l’Association Tombouctou 53 jours, fondée par Frank Musy et dont Michel Bühler était membre du comité.