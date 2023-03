Les Sainte-Crix n’iront pas en finale

Pour cette demi-finale de la Coupe vaudoise, la tâche des Sainte-Crix ne s’annonçait pas simple puisqu’ils affrontaient le leader de la deuxième ligue, Les Cèdres.

Cette formation compte dans ses rangs quelques joueurs ayant joué en ligue A et un Brésilien qui a participé à des Jeux Olympiques, mais en beach-volley. C’est dire que la mission de l’équipe de Vincent Duvoisin était des plus ardue. Mais dès les débuts, elle se montrait à la hauteur et les deux équipes se rendaient coup pour coup. Alors que la fin du set approchait et que les visiteurs menaient 21-22, le passeur,Kevin Graf, se blessait à une main, ce qui désorganisait l’équipe. Les Cèdres en profitaient immédiatement pour enlever le set 22-25. Dilemme pour le coach Vincent Duvoisin au changement de camp : « qui mettre à la passe ? » car on ne se fait pas passeur d’un coup de baguette magique. C’est le maître du jeu. Après discussion c’est à l’attaquant Ilan Sueur que revenait la lourde tâche de remplacer Kevin. Ilan faisait ce qu’il pouvait, mais on ne le sentait pas à son aise à ce poste. Si les Sainte-Crix perdaient nettement le set, ce n’est pas uniquement la faute à Ilan, mais tout le groupe commettait beaucoup d’erreurs auxquelles il ne nous avait pas habitués. Face à ce désarroi, les visiteurs, qui n’en avaient cure, déroulaient et enlevaient la deuxième manche, 12-25. Ilan Sueur étant plus efficace en attaque, Vincent Duvoisin demandait à Tanguy Haarpaintner de prendre la place de passeur pour le troisième set. Après un début de set pénible où ils étaient menés 2-6, les joueurs du président…Kevin Graf revenaient à la hauteur de leur adversaire à 14-14. Mais les joueurs clés des Cèdres allaient faire la différence dans les derniers instants pour s’imposer, 22-25.

À l’issue de la rencontre, le président de l’Association Swiss Volley Région Vaud, Jean-Michel Brandt, a tenu à féliciter « son club » pour sa bonne prestation face à un adversaire qui domine la deuxième ligue, mais, comme Cosmos il y a quelques années, ne veut pas monter à l’étage supérieur. Déçus, les joueurs locaux ont retrouvé le sourire quand Jean-Michel leur a remis la médaille pour leur titre de Champion Vaudois de troisième ligue.