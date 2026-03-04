Les premières entreprises sont installées

Le quartier du Platon se métamorphose avec la construction et le financement, par des professionnels de la place, de trois premiers bâtiments destinés à abriter leurs activités artisanales.

Ils ont été rejoints par la base des ambulances et l’association Impact.

L’implantation des nouveaux bâtiments artisanaux suit la nouvelle route du Platon. Auteur des plans, l’architecte Philippe Gueissaz souligne qu’une des conditions du permis de construire était de garder des espaces de vue entre les trois édifices. Junod Peinture, dirigé par Joakim Junod et FM serrurerie et construction métallique de Frédéric Meystre, ont été les premiers à se lancer.

Les trois édifices ont la même typologie. Un socle en béton, qui

« assoit » le bâtiment contre le talus, une dalle solide pour supporter des machines aussi à l’étage, et une structure supérieure en bois, tandis que les parois sont en panneaux sandwich métalliques. La toiture est portée par de grandes poutres en lamellé collé apparentes et des chevrons en sapin massif.

Joakim Junod et Frédéric Meystre sont installés depuis plus d’un an dans leurs nouveaux locaux. Accessible par une large porte industrielle, la partie atelier se situe côté aval, et dispose d’une grande hauteur. Les camions ont un accès direct à l’atelier et à l’espace de stockage des produits et matériaux.

Joakim Junod a choisi de créer un étage intermédiaire sur les côtés et le fond, afin d’offrir des espaces supplémentaires, soit un atelier de giclage fermé et des aménagements pour le personnel : vestiaires et sanitaires (wc-douche) et espace de pause. L’accès supérieur débouche sur un show-room en fin d’aménagement avec cuisine et donne accès aux locaux administratifs.

L’ensemble occupe 550 m2. L’investissement total est de l’ordre 800'000 à un million de francs, indique Joakim Junod.

Huit mètres au faîte

De son côté, Frédéric Meystre se réjouit des avantages de sa nouvelle halle, construite sur le même modèle que celle de l’entreprise Junod: «Nous avons gagné en volume et en hauteur. L’atelier fait huit mètres au faîte, et c’est très pratique quand nous travaillons des pièces telles que des balcons. Nous pouvons les lever et les tourner, ce qui n’était pas possible à la rue de la Sagne où nous étions précédemment ».

Le patron a aménagé l’étage, accessible depuis le haut selon ses besoins administratifs, en bureau, salle de réunion et réfectoire.

Il accueille également le bureau fiduconseils de Pauline Meystre, qui dispose d’une entrée propre.

Parmi les quatre entreprises intéressées dès le départ, outre Junod Peinture et FM serrurerie et construction métallique, figurait Prior Electricité, qui a finalement renoncé.

Vincent Breitler, actif dans le sanitaire, la ferblanterie-couverture et le chauffage, est alors arrivé dans le projet. Il finalise actuellement ses locaux qui lui permettront de rapatrier dans quelques mois ses activités de L’Auberson et de Sainte-Croix sur l’étage supérieur. Tandis que la partie inférieure est déjà louée à deux artisans locaux, un paysagiste et une entreprise de terrassement, qui se partagent la surface.

Synergies

Une troisième construction aux volumes identiques a été réalisée plus récemment, construite par BL Construction de Laurent Buchs. Elle accueille dans les espaces supérieurs l’église Impact (voir ci-contre), tandis que le rez-de-chaussée est presque entièrement occupé par la nouvelle base d’ambulance du Balcon du Jura, installée en décembre 2025 et récemment inaugurée.

Rassembler les artisans sur un même site favorise les synergies. L’entreprise Buchs a réalisé les charpentes des trois bâtiments, Junod peinture a œuvré chez son voisin. Être actif dans la construction permet également de réaliser soi-même une partie des travaux, comme le fait Vincent Breitler pour tout ce qui touche à son domaine.

Ce « village » artisanal est appelé à grandir encore, même si, pour l’heure, aucun projet concret ne se dessine.

La parcelle située en contrebas de la route est colloquée en zone artisanale et pourrait accueillir une barre de trois immeubles. La commune envisage également la possibilité d’un échange d’affectation avec une parcelle en continuité de la barre existante, actuellement en zone agricole. Une demande dans ce sens a été formulée au canton, précise Lionel-Numa Pesenti, municipal en charge du dossier.

Terrains équipés

En juillet 2022, les deux premiers bâtiments (Junod-Meystre) ont été mis à l’enquête publique, de même que les équipements du secteur. Le 28 octobre 2022, le Conseil communal a accepté de vendre la partie nord de la parcelle No 2132 aux entreprises pré-citées, au prix de 130 fr/m2. Lors de la même séance, un crédit d’équipements de 780'000 fr, a été accepté. Il était destiné à équiper le terrain pour le traitement des eaux usées et claires, l’amenée d’eau potable et l’installation de tubes pour l’électricité et les télécommunications. Un chemin d’accès nord de 4,50 mètres de large et une chaussée sud de 5 mètres, avec une place à son extrémité pour le rebroussement des véhicules étaient inclus dans ces travaux.