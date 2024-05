Les éoliennes en fête au Mont-des-Cerfs 

Ce 4 mai 2024, la météorologie fut pour le moins agréable en ce jour de fête, choisi par Romande Énergie pour célébrer la mise en service du premier parc éolien du canton de Vaud, inscrit depuis 4 mois dans le mix énergétique suisse.

Comme par bienveillance, le vent s’y montra et chassa les nébulosités permettant aux nombreuses personnes venues pédestrement d’assister sous un ciel clément aux diverses animations prévues, dont la démonstration d’évacuation d’un patient par le GRIMP à partir de la nacelle ou le montage d’une éolienne miniature par le Club des Minis Camions Romands. Un parcours didactique avait été mis en place entre le col des Étroits et le Mont-des-Cerfs.

On est jamais trop prudent et responsable, alors emprunter la navette gratuite assurant les trajets entre la gare et le col des Étroits semble bien naturel. C’est un geste à connotation écologique et solidaire qui est aussi censé éluder les soucis de parking. Donc les amendes éventuelles.

Que nenni, en cette fin de matinée, nous étions trois dans le bus… Un jeune couple de Lausanne et Genève, des randonneurs venus spécialement pour la manifestation et votre serviteur. La silencieuse majorité a donc préféré la voiture. Et le parking n’était pas plein…

Une course pédestre avait lieu ce même samedi et, une fois la plaquette « Les éoliennes en fête » en poche, un jeu destiné aux enfants, remise par une jeune femme blottie sous un abri, les marcheurs du jour croisèrent quelques coureurs.

L’organisation du jour a éludé complètement le moindre égarement. Toute idée d’aventure exclue, le chemin balisé menant jusqu’à la première plateforme éolienne proposait des activités ludiques et pédagogiques, avec plusieurs ateliers échelonnés où tous les âges pouvaient prendre plaisir et trouver connaissance. Les parents consolidant leurs savoirs sur l’énergie en Suisse et leurs enfants en continuant leur balade le sourire radieux, leurs hélices tournoyantes au bout d’un petit bâton. Comme quoi des choses toutes simples donnent encore le sourire aux petits.

Au pied de l’éolienne était établie la fête en tant que telle et son indispensable verre de l’amitié, l’apéritif et le goûter furent concoctés par le gîte voisin du Mont-des-Cerfs. Ravigotés par les tranches de saucisson sec et de fromage, les marcheurs écoutèrent les yodleurs du Club Edelweiss de Sainte-Croix, purent participer à un atelier de mosaïque sur pierre avec l’Association Embellimur (laquelle a assuré la restauration du mur de pierres sèches sis auprès de l’éolienne voisine), faire voler des cerfs-volants dans le ciel changeant et assister au montage d’une éolienne miniature par le Club des Minis Camions Romands.

Peu après 13h, tous les regards convergèrent vers la nacelle de l’éolienne pour la démonstration des sapeurs-pompiers du Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux du Service de protection et sauvetage de Lausanne accomplissant un exercice d’évacuation d’un blessé.

Suspendu à un câble dûment sécurisé et accompagné par un collègue, le sapeur-pompier placé dans la civière a parcouru les quelque quatre-vingt mètres vers le sol de façon régulière et sûre malgré les quelques rafales de vent. Dire que certains vont vivre des émotions fortes dans des parcs d’attraction, ils devraient s’approcher du SDIS et s’y incorporer !

Avec un petit effort supplémentaire pour rejoindre la crête, la vue sur Sainte-Croix, la chaîne du Jura, le lac de Neuchâtel et les Alpes couronnait cette journée festive.

En milieu d’après-midi, de nombreuses personnes arpentaient encore le chemin pour rejoindre le site, certains venaient de France, d’autres tous simplement de Sainte-Croix, n’ayant encore jamais eu l’opportunité de voir une éolienne de près. Les navettes permettaient encore un retour facile vers le centre de la ville.

P. Debiève