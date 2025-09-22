Les discussions avancent pour le Chasseron

La récente rencontre avec Armasuisse a débouché sur une possible réouverture en avril prochain. Le dossier est complexe et le Conseil communal de Bullet devra se prononcer. Le tenancier sortant maintient la vente aux enchères de son matériel le 30 septembre.

La mobilisation des édiles des communes de Sainte-Croix et de Bullet ainsi que de la population de la région ont permis de garder une porte ouverte à la négociation avec Armasuisse. Propriétaire de l’hôtel-restaurant du Chasseron, la société immobilière de l’armée avait décidé de sa fermeture à la fin du bail de l’actuel tenancier, soit au 30 septembre 2025. En fin de semaine, Fabienne Dégailler, syndique de Bullet, était en mesure d’annoncer que « le Chasseron devrait rouvrir, mais pas avant avril 2026. Les clés pourraient être confiées à un exploitant transitoire, à travers une convention ». Un repreneur reste sur les rangs, selon la Municipalité de Bullet. Un rachat ultérieur par la commune de Bullet reste une option.