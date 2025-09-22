Les discussions avancent pour le Chasseron

La récente rencontre avec Armasuisse a débouché sur une possible réouverture en avril prochain. Le dossier est complexe et le Conseil communal de Bullet devra se prononcer. Le tenancier sortant maintient la vente aux enchères de son matériel le 30 septembre.
La mobilisation des édiles des communes de Sainte-Croix et de Bullet ainsi que de la population de la région ont permis de garder une porte ouverte à la négociation avec Armasuisse. Propriétaire de l’hôtel-restaurant du Chasseron, la société immobilière de l’armée avait décidé de sa fermeture à la fin du bail de l’actuel tenancier, soit au 30 septembre 2025. En fin de semaine, Fabienne Dégailler, syndique de Bullet, était en mesure d’annoncer que « le Chasseron devrait rouvrir, mais pas avant avril 2026. Les clés pourraient être confiées à un exploitant transitoire, à travers une convention ». Un repreneur reste sur les rangs, selon la Municipalité de Bullet. Un rachat ultérieur par la commune de Bullet reste une option.
Juridiquement, la situation est complexe, reconnaît la syndique de Bullet, qui tient à la confidentialité de la teneur des discussions avec Armasuisse. Ce qui paraît certain, c’est que l’armée va tout d’abord estimer la valeur immobilière et stratégique du site. Il est clair également que le Conseil communal de Bullet devrait se prononcer, qu’il s’agisse d’une location ou d’une acquisition de l’établissement. Le fait que les discussions portent à la fois sur l’exploitation à court terme et sur l’avenir à long terme de l’hôtel du Chasseron ne simplifie pas les choses.
Pour quelques jours encore aux commandes de l’établissement où sa famille a passé dix ans, Nicolas Blanchard estime que la réouverture évoquée lors de la rencontre entre Armasuisse et la Commune de Bullet « relève à ce stade de l’hypothèse et non d’une certitude ». Le jeune patron avait proposé de prolonger son activité à la tête du restaurant, « mais la discussion avec Armasuisse n’a pas abouti », reconnaît-il, ajoutant qu’il « avait décidé de ne pas poursuivre et de maintenir la vente aux enchères de tout le mobilier et du matériel de l’établissement le 30 septembre prochain, dès 8 heures du matin. Il rendra les clés début octobre, comme convenu. Le bâtiment sera alors entièrement vidé.
C. Dubois