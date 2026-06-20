Le Rupicapra prend vie au parc de la Gare

Belle affluence pour le tout nouveau festival Rupicapra le 13 juin dernier au collège de la Gare. Selon l’organisateur, plus de 300 personnes se sont retrouvées pour assister au match Suisse-Qatar en plein air et profiter d’une ambiance simple et festive.

Le soleil glissait lentement derrière les crêtes du Jura lorsque les premiers festivaliers ont commencé à rejoindre le parc de la Gare samedi soir. Sous les arbres, la musique du DJ accompagnait les premiers verres partagés, pendant que les burgers grésillaient au food-truck et que les conversations s’installaient doucement. L’atmosphère avait quelque chose de simple et chaleureux, comme un jardin de quartier où l’on vient se retrouver.

Le pari de Jordan Hertig : créer un lieu où l’on aime se retrouver. Et à voir l’ambiance qui régnait samedi, l’objectif semble atteint. Pendant deux mois, le parc de la Gare est voué à se transformer en un espace vivant, pensé comme un lieu de rencontres et de partage au fil des événements.

Le démarrage semble d’ailleurs confirmer que l’idée a trouvé son public. Dès jeudi soir, près de 70 personnes – en grande majorité issues de la communauté latino – s’étaient déjà réunies pour soutenir le Mexique. Un premier test concluant qui donnait déjà le ton.

Peu à peu, samedi, les festivaliers ont pris place dans ce décor estival. Familles, adolescents, habitués du lieu ou simples curieux se sont mêlés dans une ambiance détendue. Beaucoup étaient venus pour vivre le match ensemble. D’autres ont découvert le festival presque par hasard, attirés par l’effervescence ambiante.

Le rouge dominait largement le parc. T-shirts frappés de la croix blanche, drapeaux sur les épaules, joues d’enfants ornées d’une petite croix suisse : les couleurs helvétiques ont envahi les lieux, donnant d’emblée le ton de la soirée. Les enfants couraient encore dans l’herbe tandis que les adultes profitaient de l’apéritif dans cette atmosphère simple et intergénérationnelle qui faisait déjà le charme du lieu.

Tous les regards tournés vers la Nati

À l’approche du coup d’envoi, l’impatience était palpable. Peu à peu, chacun a rejoint sa place, sur les bancs ou les chaises longues installées face à l’écran géant. Les conversations se sont apaisées et toute l’attention s’est tournée vers la rencontre que beaucoup attendaient avec enthousiasme.

Rapidement, les exclamations ont rythmé la soirée. On retenait son souffle sur une occasion, les visages se crispaient au fil des actions, avant de laisser éclater leur joie lorsque la Suisse a trouvé le chemin des filets. Un cri collectif a alors traversé le parc et résonné bien au-delà des arbres, porté par une centaine de supporters venus faire entendre leur soutien à la Nati.

Sur le terrain, la Suisse a finalement été tenue en échec par le Qatar (1-1) pour son entrée dans la Coupe du monde à San Francisco. Mais au parc de la gare, l’espoir est resté intact jusqu’au coup de sifflet final. Tous y ont cru jusqu’au bout, portés par cette ferveur collective qui a transformé ce rendez-vous sportif en véritable moment de communion.

Au-delà de la programmation, c’est aussi toute l’infrastructure qui impressionne. Buvette installée dans un container, bar, food-truck, toilettes sèches en bois, écran géant : tout a été pensé pour offrir un lieu fonctionnel et accueillant, permettant d’accueillir chaque soirée dans les meilleures conditions. Un soin visible, jusque dans les détails, que plusieurs visiteurs ont d’ailleurs relevé.

Samedi, l’enthousiasme s’est même prolongé bien après le coup de sifflet final. À la demande du public, le match Brésil–Maroc a été diffusé dans la foulée, prolongeant la soirée jusqu’aux alentours de deux heures du matin. Côté décoration, le lieu continuera d’évoluer au rythme des différents thèmes. Et face au succès rencontré dès les premiers jours, une deuxième buvette est déjà envisagée.

C’est peut-être là que réside la vraie réussite de cette ouverture : avoir créé, en plein cœur de Sainte-Croix, un lieu capable de rassembler spontanément. Le public a clairement répondu présent et nombreux sont ceux qui se réjouissent déjà de revenir cet été pour découvrir la suite du programme.