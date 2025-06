Le Réseau fête ses 10 ans avec des invités de marque

Le Réseau Santé Balcon du Jura a tenu sa dixième assemblée générale statutaire le mercredi 11 juin. Le rendez-vous était donné dans la salle de spectacle de l’Hôtel de Ville de Sainte-Croix en présence d’invités de marque.

En introduction de l’assemblée, Thierry Luthringer a transmis les salutations du Conseil d’administration du Réseau Santé Balcon du Jura (RSBJ). « Cette assemblée générale se veut festive à l’occasion des dix ans du RSBJ », a-t-il indiqué, tout en annonçant qu’elle serait également l’occasion d’honorer des personnes qui se sont particulièrement engagées en faveur du RSBJ au fil des ans.

Au moment d’entamer la partie statutaire, un invité surprise a fait son apparition : Vincent Veillon, l’un des célèbres « Deux Vincent », animateur de l’émission « 52 minutes » diffusée sur la RTS. Officiant comme maître de cérémonie, il a annoncé d’emblée être accompagné d’autres invités amenés à intervenir au cours de la soirée.

Évolution de l’institution

Dans son rapport, le Président du Conseil d’administration, Robert- Tito Haarpaintner, est revenu sur quelques dates-clés de l’institution de soins du Balcon du Jura. Les débuts remontent à 1873 : à cette époque, les membres du Cercle politique de l’Union avaient entamé des discussions sur la création d’une infirmerie. Grâce aux dons de matériel de la part de la population, les lieux ont pu être équipés, rendant possible l’accueil des premiers patients. C’est à la suite de la Seconde Guerre mondiale qu’une évolution significative a pu être amorcée : l’infirmerie allait devenir un hôpital doté d’un bloc opératoire.

Dans un contexte en constante mutation, l’institution deviendra, le 5 octobre 2000, le Centre de soins et de santé communautaire (CSSC), né de la fusion entre l’hôpital de Sainte-Croix et l’établissement « Ma Retraite ». Cette évolution montrait déjà les prémices d’une collaboration renforcée entre les différents acteurs du domaine de la santé. En 2015, le CSSC est devenu le Réseau Santé Balcon du Jura, témoignant encore davantage de la volonté de développer une approche dite de « soins intégrés ». La mise en place du plan stratégique 2022-2026, ainsi que l’engagement, en 2024, de Lisa Merzaghi, chargée de mission pour les soins intégrés, vise à pérenniser et à structurer cette approche.

Fin de l’orthopédie prothétique

À l’heure de dresser son bilan sur l’année, le Directeur général Alain Périat est revenu sur la nouvelle planification hospitalière vaudoise, entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Dans le cadre de l’attribution des mandats de prestation aux établissements vaudois, le Conseil d’État et la Direction générale de la santé (DGS) ont acté un changement pour le RSBJ, à savoir la suppression de l’activité chirurgicale orthopédique prothétique. « La majorité des activités ont pu être maintenues, telles que les urgences et le bloc opératoire », a souligné en substance Alain Périat. « Il a donc fallu compenser, en 2024, la diminution des recettes liées à cette activité, tout en restant dans le cadre de la planification hospitalière et en maintenant une offre qui réponde aux besoins de la population », a-t-il poursuivi.

Du côté des chiffres, ces changements d’activité se sont traduits par un déficit de CHF 199’197,31. Les comptes, présentés par Eric Simon, responsable administratif et financier, ont montré que l’activité hospitalière en hausse a notamment permis de compenser la perte de recettes liées à l’activité orthopédique prothétique, réduisant largement le déficit initialement projeté au budget. Les produits d’exploitation s’élèvent à CHF 27’346’088 et les charges d’exploitation à CHF 27’667’103. Ces dernières sont principalement liées aux charges de personnel.

Élection au Conseil d’administration

L’ordre du jour de la partie statutaire comptait également une élection au sein du Conseil d’administration, qui a proposé à l’assemblée d’élire Stéphane Balet. Le député au Grand Conseil et conseiller communal à Yverdon-les-Bains s’est porté candidat pour succéder à Cédric Roten. Le siège de droit dont dispose la commune de Sainte-Croix est quant à lui désormais occupé par la municipale Nathalie Jaccard.

Intermèdes humoristiques

Le caractère sérieux et formel de l’assemblée générale statutaire a été contrebalancé par l’intervention de deux invités qui se sont prêtés au jeu de l’interview avec le maître de cérémonie, Vincent Veillon, sur le modèle de l’émission « 52 minutes ». Ces deux invités avaient la particularité d’être à la fois très différents et identiques, puisque ce n’est autre que Vincent Kucholl, l’autre binôme des « Deux Vincent », qui interprétait ces personnages.

Le premier invité, un représentant de la « Waldklinik », une clinique privée huppée située du côté de Zürich, s’est permis d’émettre quelques suggestions pour le développement du RSBJ, prenant comme point de départ sa propre expérience.

La deuxième invitée était une résidente de l’EMS L’Arbre de vie. Cette dernière a pu exprimer son plaisir à séjourner dans l’établissement du Balcon du Jura.

Au travers du deuxième degré de ces interventions humoristiques, Vincent Veillon et Vincent Kucholl ont su intégrer en trame de fond une présentation du RSBJ, mentionnant par exemple son organisation, sa situation géographique particulière, ou le nombre de personnes employées dans l’institution.