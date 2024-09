Le réseau des sentiers pédestres revisité

Les quelque 200 km du réseau cantonal de sentiers pédestres du Balcon du Jura et de sa base, Vuiteboeuf et Baulmes, sont en pleine mue. Le nouveau balisage, qui se veut plus cohérent, s’appuie sur des destinations. Tandis que des doublons et des raccourcis sont supprimés, mais restent utilisables par les marcheurs locaux. Le point avec Tristan Cordonier, responsable technique de Vaud Rando.

« Mais pourquoi donc le bel écriteau jaune à la croisée des chemins des Replans, qui indiquait trois directions, a-t-il été supprimé ? ». Résidant de longue date à Sainte-Croix, marcheur invétéré, Pierre Musy connaît tous les sentiers mieux que personne. Il ne comprend pas la démarche de Vaud Rando et assure que grâce à son accessibilité en transports publics, son vaste parking, sa piscine qui projette des installations de loisirs et un restaurant, le site des Replans est un point stratégique de départ de randonnée, au même titre que les Rasses ou les Cluds. De l’endroit, le promeneur peut se diriger vers les Avattes, la Casba et les Petites Roches, passer par les Praz-Bûchons pour se rendre au Chasseron, aux Avattes, ou aux Rasses, ou encore partir en direction des Praises, du Cochet, du Saut de l’Eau et du Mont-de-la Mayaz. Las, l’écriteau aux allures de sapin de Noël qui précisait tout cela a cédé la place à deux flèches anonymes, l’une pointant vers Sainte-Croix et l’autre vers les hauts des Rasses, et à trois écriteaux indicatifs pour des parcours VTT, ce que regrette vivement Pierre Musy.

2 à 4 heures de rando

Cette suppression – qui n’est peut-être pas définitive - s’inscrit dans une démarche globale de refonte des itinéraires de randonnée pédestre à l’échelon cantonal, confie Tristan Cordonier, responsable technique de Vaud Rando. Salarié à temps partiel par l’association, il succède dans cette tâche au précédent président de la commission technique Bernard Matthey-Doret, qui œuvrait à 60 % comme bénévole. Tristan Cordonier a été engagé par Vaud Rando pour superviser la modification de la signalisation jaune afin de la rendre « claire, cohérente et continue ». Le responsable technique travaille en coordination avec la commune et le canton.

« Selon le site randonnee-en-chiffres.ch, les randonneurs qui se préparent à une course prévoient de marcher entre deux à quatre heures », relève Tristan Cordonier. Le balisage des itinéraires techniques Vaud Rando vise désormais à indiquer des destinations, par exemple Les Rasses ou le Chasseron depuis Sainte-Croix. Les itinéraires du réseau cantonal privilégiés respectent en outre une série de critères comme un revêtement naturel du chemin (65 % seulement actuellement, qui devraient idéalement atteindre 90 % avec la révision), ainsi que l’attrait et la diversité du paysage.

Doublons

Tristan Cordonier précise aussi que la signalisation simplifiée est destinée à de la mobilité de loisirs (et non piétonne). Elle doit permettre à des personnes ne connaissant pas la région de se promener sans sortir leur téléphone portable (ou leur carte) à chaque croisement d’itinéraire. Tandis que les promeneurs de la région sont toujours libres d’emprunter leurs chemins favoris, l’accès aux forêts et aux pâturages étant d’ailleurs garanti pour le Code civil suisse (art. 699).

Pour mener à bien sa tâche, Tristan Cordonier, lui-même baliseur en Lavaux, s’appuie sur les baliseurs de Vaud Rando, qui ont une connaissance fine des chemins de leur secteur. Ces derniers sont à même de suggérer au responsable technique les tronçons qui font office de doublon et n’apportent pas de plus-value. Par exemple l’itinéraire qui longe la route entre Les Replans et Les Rasses. Ou la voie directe qui grimpe depuis Baulmes en direction des Aiguilles.

Autre exemple, le balisage au lieu-dit le Rocher de l’itinéraire Via historique et Via Francigena, a été effacé, supprimant ainsi un cheminement en bordure de route cantonale sur 1500 mètres (voir ci-contre le nouvel itinéraire).

À Bullet, la variante de l’itinéraire en direction du Chasseron par la Petite Charrière a été débalisé, de même que l’axe qui emprunte la route entre les Crosats et Bullet. Les communes restent libres de décider d’une signalisation blanche pour de la mobilité piétonne.

Des raccourcis perdent aussi leurs losanges jaunes, à l’image du sentier qui part de la route de Neuchâtel à travers le pâturage en direction du Mont-des-Cerfs. Dans ce secteur, le chemin qui mène du Mont-des-Cerfs aux Grangettes (L’Auberson) ne sera plus non plus balisé.

Nouveau chemin

Si l’esprit du temps est à la simplification des parcours, le balisage d’un nouveau chemin n’est pas impossible. Une liaison pédestre relie désormais les Champs de la Joux au Col des Étroits.

À noter que tous les secteurs du réseau cantonal de chemins pédestres sur et au pied du Balcon du Jura n’ont pas encore été révisés. Le travail de réflexion se poursuit, en particulier en direction du Mont-de-la-Mayaz, note Tristan Cordonier. Il constate dans son travail que les services forestiers font face à une pression accrue, la sécurisation des chemins étant un enjeu important.

Même si le but initial de la démarche n’est pas d’ordre financier, la réduction du nombre de panneaux de signalisation (150 à 200 francs la pièce) diminuera les coûts. Les baliseurs gardent leur statut de bénévole défrayé et les communes sont chargées de l’entretien des chemins balisés. Dès 2025, la signalisation pédestre devra respecter l’ordonnance sur la circulation routière.

Indépendamment de Vaud Rando, l’association de la Via Valdensis planche sur un parcours pédestre qui fera le tour du canton de Vaud au plus proche de ses limites cantonales et de la frontière française. Le tracé de 500 km prévoit 33 étapes. Dans la région, les randonneurs arriveront à Sainte-Croix de Lignerolle par le Suchet et repartiront en direction de Mauborget via le Chasseron. L’itinéraire fonctionne également en sens inverse. Le parcours sera balisé par des plaquettes.