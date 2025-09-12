Le Nord Vaudois : un nouvel hebdomadaire pour redonner voix à toute une région

Début novembre, un nouveau journal verra le jour dans le Nord vaudois. Porté par ESH Médias et une équipe de journalistes bien connus du public local, Le Nord Vaudois entend devenir le trait d’union d’une région en quête d’un média de proximité après la disparition de La Région.

Un vide comblé

Depuis l’arrêt de La Région le 18 juillet dernier, le nord du canton risquait de se retrouver sans voix médiatique. Une situation jugée préoccupante pour la vitalité démocratique et associative. Pour répondre à cette attente, ESH Médias a choisi de lancer un nouvel hebdomadaire ancré dans le territoire. « Convaincre les gens que c’est le trait d’union de toute une région », résume Jean-Philippe Pressl-Wenger, rédacteur en chef du futur titre.

Une formule adaptée

Le Nord Vaudois paraîtra chaque semaine sur abonnement, avec en complément une édition tout-ménage mensuelle, tirée à 48’000 exemplaires et couvrant plus de 70 communes. Une déclinaison numérique sera également proposée dès décembre, pensée comme un outil de réactivité : la version papier et la version en ligne ne seront pas des copies conformes, mais se répondront afin d’offrir une information continue aux lecteurs. Les abonnés papier bénéficieront bien entendu d’un accès complet à la version numérique.

L’abonné au cœur de la stratégie

La nouvelle rédaction met un point d’honneur à bâtir une solide base de lecteurs fidèles. « Notre priorité, ce sont les abonnés », insiste Pressl-Wenger. Pour ce faire, l’abonnement sera volontairement abordable, afin de rendre le journal accessible au plus grand nombre et de pérenniser le lectorat. L’objectif est clair : créer un lien de confiance durable, où les lecteurs se sentent partie prenante du projet.

Une équipe enracinée

L’équipe éditoriale réunira plusieurs anciens collaborateurs de La Région, gage d’une continuité dans la connaissance du terrain. Journalistes et commerciaux sont tous issus du Nord vaudois, afin de rester proches des réalités locales. Les partenariats avec les communes, les associations et les entreprises viendront renforcer cet ancrage.

Des défis pris en compte

L’un des écueils qui avait précipité la fin de La Région – l’augmentation des frais postaux – a été pris en considération. Grâce à la formule mixte (abonnement hebdomadaire et distribution tout-ménage mensuelle), Le Nord Vaudois espère sécuriser son modèle économique et répondre aux attentes de ses futurs abonnés.

Un lancement attendu

La première édition paraîtra le 7 novembre et sera envoyée gratuitement aux nouveaux lecteurs. Dès décembre, le site internet viendra compléter l’offre avec une information plus réactive et interactive. Pour la rédaction, c’est une nouvelle aventure qui commence, avec la volonté affirmée de « donner voix à toute une région ».