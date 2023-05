Le montage des éoliennes débute à la fin du mois

Les premiers éléments des mâts des six éoliennes du parc de La Gittaz-Dessus et du Mont des Cerfs sont arrivés vendredi matin dernier. Le début du montage débutera à fin mai.

Les camions sont arrivés en file indienne à l’aube vendredi 5 mai. Ils acheminaient les premiers éléments de construction des six machines qui seront érigées et mises en service d’ici fin novembre sur le site de La Gittaz-Dessus et du Mont des Cerfs. « Il s’agit des éléments des tours. Ils sont composés au deux-tiers de béton, le reste étant de l’acier. Nous transporterons durant les mois de mai et juin la partie basse des éoliennes. La partie haute viendra ensuite en juillet et août », annonce Michèle Cassani, porte-parole de Romande Énergie SA, le promoteur du projet.

Les éléments transportés vendredi derniers proviennent du nord de l’Allemagne. Ils ont été acheminés par voie fluviale, via le Rhin, jusqu’à Bâle. Ils ont ensuite pris la route pour rejoindre le chantier sainte-crix. Un voyage qui ne s’est pas déroulé sans heurt : « Nous avons rencontré des difficultés de planification logistique par rapport au niveau bas du Rhin », indique la conseillère en communication.

Tours montées d’ici cet été,

mise en service dès fin novembre 2023

Selon Romande Énergie, l’assemblage des éléments devrait débuter le 29 mai prochain. Les tours devraient être prêtes à recevoir les rotors et les pales à fin juillet. « Le montage sera réalisé par deux équipes en parallèle, l’une au Mont des Cerfs, l’autre à la Gittaz-Dessus. Les éoliennes seront montées l’une après l’autre sur les deux sites avec un léger décalage », explique Michèle Cassani.

La livraison des pales et des rotors sera effectuée depuis le mois de juillet prochain. Ils seront montés dans la foulée. « L’objectif est de terminer le montage à fin août afin que nous puissions débuter les travaux intérieurs et essais techniques durant les mois de septembre et octobre », complète la porte-parole.

Si le planning est tenu, les six éoliennes du parc de Sainte-Croix devraient être mises en service à la fin du mois de novembre 2023.