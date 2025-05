Le Lokomotiv renverse Corcelles-Cormondrèche avec panache

Vendredi soir, 23 mai, le centre sportif de Sainte-Croix a accueilli un match de unihockey aussi intense que spectaculaire entre le Lokomotiv et le club Corcelles-Cormondrèche, qui s'est soldé par une écrasante victoire de l'équipe locale.

À l’occasion des 128e de finale de la Coupe, le Lokomotiv recevait vendredi dernier le club de Corcelles-Cormondrèche. Menés 0-2 lors des premières minutes de jeu, les locaux ont su renverser la tendance avec brio pour finalement s’imposer 19 à 9, sous les applaudissements du public.

En tout début de partie, les visiteurs de Corcelles-Cormondrèche prenaient l’avantage. Profitant d’un début de match hésitant du côté de Sainte-Croix, ils ont inscrit deux buts rapides qui ont plongé la salle dans une ambiance tendue. Les joueurs de Sainte-Croix, pris de vitesse, peinaient alors à conclure leurs actions et semblaient légèrement sous pression.

Mais ce départ difficile a agi comme un électrochoc. Peu à peu, les locaux ont retrouvé leur cohésion et ajusté leur défense et reprenaient confiance.

Avant la fin des vingt premières minutes, ils égalisaient puis passaient devant au score dans un élan collectif impressionnant, clôturant ainsi le premier tiers-temps sur un résultat de 5 à 3.

La suite du match a tourné à la démonstration. Reboostés par leur remontée et prêts à en découdre, les joueurs de Sainte-Croix ont déroulé un jeu rapide, offensif et collectif. Les buts s’enchaînaient, et la défense des visiteurs a fini par céder à répétition. Malgré quelques percées offensives en contre, Corcelles-Cormondrèche n'est plus parvenu à suivre le rythme imposé par le Loko.

Sainte-Croix a marqué 19 buts au total, une performance plus que solide qui inspire confiance pour la suite de la compétition. Plusieurs joueurs se sont distingués, signant des triplés, voire plus. Les adversaires se sont finalement inclinés sur le large score de 19 à 9.

Une ambiance conviviale

Tant pendant le match qu’à la fin, l’atmosphère était chaleureuse. Les spectateurs s’étaient rassemblés autour du terrain pour assister à ce premier match de Coupe. Entre amis ou en famille, les supporters sont venus encourager les équipes, dans une ambiance détendue et bon enfant.

La buvette, ouverte pour l’occasion, a contribué à cette convivialité. Boissons, quelques cacahuètes à grignoter :

tout était réuni pour permettre au public de passer un bon moment, tout en profitant du spectacle offert par les joueurs sur le terrain. Nombreux sont ceux qui en ont profité pour se retrouver autour d’un verre durant les pauses.

Avec cette victoire fracassante, le Lokomotiv poursuit son aventure en Coupe et se hisse en 64e de finale. L’équipe semble en pleine forme et pourra aborder la suite de la compétition avec confiance et ambition.

Un match riche en buts, une belle ambiance locale et une équipe qui n’a pas dit son dernier mot : les Sainte-Crix ont offert à leurs supporters une belle soirée de sport.

Lokomotiv UC Sainte-Croix : Kevin Dos Santos, Thomas Bonhôte, Yollan Barraud, Ian Clot, Dan Graf, James Leuba, Julien Voutaz, Stéphane Kohler, Romain Gueissaz, Benoît Augsburger, Arnaud Falcy, Dennis Leuba, Hugo Rümbeli et Joaquim Bornand.

Buts : Hugo Rümbeli (5), Yollan Barraud (2), Benoît Augsburger (2), Dennis Leuba (2), Stéphane Kohler (2), Julien Voutaz (2), Arnaux Falcy (1), Romain Gueissaz (1), James Leuba (1), Dan Graf (1).