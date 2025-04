Le Loko triomphe à La Brévine et accède à la 4e ligue

Dimanche 13 avril, la salle de sport de La Brévine a vibré au rythme des cannes et des encouragements lors de la dernière journée du championnat de 5e ligue d’unihockey, marquée par deux matchs décisifs pour le Loko de Sainte-Croix. Opposés au club de Cornaux puis à Payerne, les Sainte-Crix n’ont pas tremblé. Grâce à deux belles victoires, les locaux ont terminé la saison en tête de leur groupe et ont décroché leur promotion en 4e ligue.

Dès le coup d’envoi du premier match, les joueurs de Sainte-Croix ont imposé un rythme soutenu. Leur collectif soudé et leur intensité leur ont permis de rapidement prendre l’avantage. Malgré quelques réactions offensives de Cornaux, Sainte-Croix est resté maître du jeu et a su conserver son avance jusqu’à la dernière seconde, s’imposant 4-2 lors de ce match décisif pour le classement final, leur assurant ainsi la victoire du championnat et, avec elle, la consécration d’une saison exceptionnelle.

Après une pause bien méritée, les Sainte-Crix étaient de retour sur le terrain pour affronter le club de Payerne. Bien que ce match ne soit plus déterminant pour la montée, les joueurs locaux ont tout donné pour finir en beauté cette belle journée. Les deux équipes se sont livrées à un duel acharné, mais c’est une fois encore Sainte-Croix qui a su faire la différence grâce à son efficacité devant le but et sa rigueur tactique. Le score final de 5-3 a scellé une belle deuxième victoire lors de cette journée forte en émotions.

Remise de la coupe et explosion de joie

À l’issue du dernier match, au cours d’une petite cérémonie simple mais pleine d’émotion, les Loko de Sainte-Croix se sont vu recevoir la coupe de champions de 5e ligue. Entre rires, explosions de joie et cris de victoire, les joueurs ont célébré ce moment avec une énergie débordante. Les familles et amis présents, venus en nombre, ont partagé cette joie intense, immortalisant l’instant avec photos et applaudissements enthousiastes. Un moment fort pour toute l’équipe, symbole d’un travail acharné et d’une détermination sans faille tout au long de la saison.

Fierté et remerciements du capitaine

Le capitaine de l’équipe a salué la performance de ses coéquipiers tout au long de la saison, confiant que le parcours n’a pas toujours été facile, mais que l’équipe a su faire preuve de solidarité et de détermination. « C’est une très belle récompense pour l’effort investi par chacun »,

a-t-il confié, tout en ajoutant que le groupe continuera de travailler dur pour progresser encore davantage, et être à la hauteur la saison prochaine. Il a également tenu à remercier les supporters venus nombreux pour encourager l’équipe lors de cette rencontre décisive.

Les Loko au sommet, direction la 4e ligue

Ces deux succès permettent au Loko de Sainte-Croix de finir en tête du classement, synonyme de titre de champion et de promotion en 4e ligue pour la saison prochaine. Un aboutissement logique au vu de leur parcours, et une récompense bien méritée pour un groupe soudé, ambitieux et en constante progression.

L’équipe peut désormais savourer cette réussite avant de se tourner vers les nouveaux défis et rencontres qui l’attendent à l’échelon supérieur.

L. Mastantuono