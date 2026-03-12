Le deuxième tour sera disputé

À l’issue du délai de dépôt des listes, quatre prétendants à la Municipalité se lancent dans la course. Un candidat UDC s’est retiré.

Quatre candidats sont dans le portillon de départ du second tour des élections municipales, le 29 mars prochain, issus de trois formations politiques qui ont toutes de l’appétit, mais des motivations différentes.

En 2021, les deux candidats PLR, Rachel Gueissaz et Lionel-Numa Pesenti, avaient eu besoin du deuxième tour pour accéder à la Municipalité. Cette année, la formation, auréolée du succès de Rachel Gueissaz le 8 mars, joue le tout pour le tout pour sauver le siège que Lionel-Numa Pesenti quittera à la fin de la législature.

Réunie lundi soir, l’assemblée générale du parti, renforcée par d’anciens municipaux, Philippe Duvoisin et José Gonzalez, ainsi que l’ancien syndic Luc Martin, a choisi d’encourager Patrice Bez à se lancer en campagne pour le second tour. Ceci en dépit de son score mitigé dimanche dernier. L’assemblée a relevé des faiblesses de la campagne, dont une présence trop faible dans les médias locaux. Dimanche, Patrice Bez assurait déjà vouloir se battre pour le second tour.

Mathématiquement, le PLR a obtenu environ 20 % des suffrages le 8 mars, et l’un des cinq sièges à la Municipalité est déjà pourvu par Rachel Gueissaz. Mais pour le comité, un deuxième siège « au centre » garde toute sa légitimité.