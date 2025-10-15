Le Conseil communal de Bullet accepte de relever le point d’impôts

Les conseillères et conseillers bullatons se sont réunis le lundi 6 octobre pour la séance ordinaire du Conseil communal. Un seul préavis était à l’ordre du jour.



La séance a débuté par un exposé de Monsieur Didier Kreis, ingénieur en génie civil et chef de projet à la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), une présentation bien documentée et détaillée au moyen de photos et de graphiques. Le point de situation évoque l’excavation des parois rocheuses dans le secteur des voies de dépassement, ainsi que la sécurisation des fronts amont et aval du futur tunnel. Près de l’ancienne station-service, il a été nécessaire de dévier les réseaux souterrains : télécommunications, gaz, eau potable, ainsi que la fibre optique dans le secteur du Rocher.

L’excavation du tunnel sera réalisée d’octobre 2025 à mars 2026. Quant à l’opération « coup de poing » agendée du 23 juin au 24 août, elle a tenu ses promesses. Tous les travaux planifiés ont été réalisés, ce qui a permis d’avoir deux mois d’avance par rapport à la planification contractuelle. Quelques questions des conseillers ont clos ce chapitre.

Au point 3 de l’ordre du jour, Monsieur Robin Mottaz a été assermenté, alors que le président venait d’annoncer la démission de Monsieur Tullio Argenziano.

Communications municipales

Après avoir remercié les conseillers pour leur engagement, la syndique, Fabienne Dégailler, annonce que ces derniers temps, la somme de travail a été considérable, notamment au chapitre des finances. Elle remercie Monsieur Jean-Michel Brandt pour son support et sa disponibilité. Quant à l’hôtel du Chasseron, la commune est en discussion avec Armasuisse afin de mettre en place une solution intermédiaire.

Puis le nouveau municipal des finances, William Metzger a, lui aussi, évoqué le travail considérable afin de traiter le préavis d’imposition. Le plan d’investissement, l’analyse des charges, de même que les projets actuels et futurs ont été passés en revue afin de définir les points d’impôts qui permettraient à la Commune de faire face à ses engagements.

Le municipal a profité de cette occasion pour remercier ses collègues de leur soutien en ce début de mandat, ainsi que la secrétaire municipale et la boursière communale.

Ensuite, il appartenait à Malik Boukhris d’évoquer la police des constructions et l’aménagement du territoire, avant de parler des travaux de la nouvelle extension du bâtiment scolaire, qui se sont terminés avec succès et dans les délais prévus. Il remercie l’ensemble des intervenants qui ont œuvré à la réussite du chantier.

Sur un autre sujet, le municipal appelle chacune et chacun à la vigilance, suite à plusieurs vols dans la commune et dit que la sécurité repose également sur la solidarité et le signalement d’un comportement suspect.

Au chapitre du tourisme, des écoles et de la garderie « Les Trolls », la municipale Fanny Tinguely donne quelques précisions et parle du projet de réorganisation de l’accueil de jour, mené avec la Commune de Sainte-Croix. Quant à la prévoyance sociale, les deux séances d’information sur le projet » bien vivre chez soi » ont rencontré un accueil enthousiaste.

Dernier à s’exprimer, le municipal Patrice Jaquier a annoncé que la conduite en provenance de Cuillairy a pu être remise en service au mois d’août et que le pompage des Henriolettes est pleinement opérationnel. Les travaux sont maintenant achevés à la Rue de l’Industrie et Romande Énergie procède au démontage de la ligne aérienne et des poteaux, l’alimentation électrique du quartier étant désormais assurée par un réseau souterrain.

Une augmentation d’impôts pour 2026

Dans son préavis sur l’arrêté d’imposition, la Municipalité proposait d’augmenter le taux d’imposition communal à 78.5 de l’impôt cantonal de base, afin de ne pas mettre en péril la situation de la commune par un endettement trop élevé pour les prochaines années. Actuellement, la marge d’autofinancement se monte à 223’322 CHF, légèrement inférieure à la moyenne des dix dernières années. Toutefois, cette moyenne reste très faible par rapport aux différents projets d’investissement en cours et à venir. Le rapport de la commission, rédigé par Rudolf Widmer, indique que cette dernière est consciente qu’une augmentation du taux d’impôts doit être amorcée pour l’année prochaine et propose 3 points plutôt que 6.5, ce qui signifierait au final un taux d’imposition de 75 points. En outre, la commission adresse une série de requêtes à la Municipalité afin qu’elle soit à même de refaire un point précis en 2026.

La Municipalité s’est ralliée au rapport de la commission et le nouveau taux d’imposition a été accepté à la majorité moins 2 avis contraires.

Au chapitre des propositions individuelles, il a été question de l’hôtel du Chasseron, de la violence dans et autour des collèges de la Poste et de la Gare, et de savoir quelles stratégies vont être mises en place afin de remédier à ces problèmes en hausse. Une demande a également été formulée pour aider les personnes âgées ayant de la peine à jeter leurs déchets dans les containers.