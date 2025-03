Le Comptoir a fait le plein d’invités

Que de beau monde à l’ouverture du 17e Comptoir de Sainte-Croix, et des orateurs qui ont mis en avant la richesse de l’artisanat et du tissu économique du Balcon du Jura. Conseillère d’État, syndic et président du comité du Comptoir ont filé la métaphore en toute décontraction.

« J’ai pensé qu’il y avait quelque chose dans l’eau, à Sainte-Croix, qui avait fait grandir un sénateur, un conseiller national, un chancelier d’État… », plaisantait en substance la conseillère d’État Isabelle Moret, peu avant de couper le ruban du 17e Comptoir de Sainte-Croix, jeudi dernier au Centre sportif des Champs de la Joux. Se ravisant, elle a finalement opté pour l’influence bénéfique de l’astre du jour, traçant un parallèle entre la Silicon Valley, haut lieu de l’innovation baigné du soleil californien, et la Silicon Valley des automates, placée sous le soleil du Balcon du Jura. Face à un parterre de 150 à 200 personnes, invités et exposants, elle a salué l’ingéniosité des entreprises locales « qui créent de la valeur » et mis en avant les centres de formation.

Archétypes du bénévolat

Conseiller aux États, Pascal Broulis a fait œuvre de mémoire, rappelant qu’il y a cinq ans pile, le Comptoir de Sainte-Croix, mais également le Carnaval, étaient les seules manifestations à avoir pu se dérouler avant le confinement imposé par la pandémie de Covid. « On a déjà oublié que le monde s’était fermé », a-t-il observé.

Le sénateur a relevé le choix de l’hôte d’honneur, l’Établissement cantonal d’assurance, accompagné par les sapeurs-pompiers du SDIS, qui sont, a souligné Pascal Broulis, les « archétypes du bénévolat ». Tandis que Markus Wendler, Directeur de la division assurance à l’ECA, a présenté la thématique du stand: la sécurité face aux risques d’incendie et au déchaînement des éléments naturels comme l’ouragan Lothar (1999), les feux de forêts (2022) et la tornade qui a frappé La Chaux-de-Fonds en été 2023.

Pour sa part, François Béguin, président du comité d’organisation du Comptoir, portait sa tenue de soldat du feu qui lui rappelait de bons souvenirs de son engagement au SDIS. Il s’est largement inspiré du schéma de donnée d’ordres OIMDE, en vigueur dans la sphère des sapeurs-pompiers pour son discours de présentation de cette 17e édition, des propos ponctués de brèves sonneries d’alarme tout droit sorties de la série américaine 9-1-1.

Couteau suisse

Syndic de Sainte-Croix, Yvan Pahud a dépeint les PME du Balcon, qui « incarnent ce qui fait la force de la Suisse : la compétitivité, le sérieux et la rigueur dans le travail, la précision dans l’exécution et un sens du service de proximité inégalé ». Les cinquantre-trois exposants réunis au Centre sportif sont « tous porteurs de savoir-faire exceptionnels et d’une passion indéniable pour leur métier », a-t-il souligné, en comparant le 17e Comptoir à « un couteau suisse : petit, mais rempli de talents et d’ingéniosité ».

Les divers intervenants de la partie officielle, la plupart des habitués du Comptoir de Sainte-Croix, partageaient une déclaration d’Yvan Pahud : « Ce qui fait la beauté de notre manifestation, c’est avant tout son ambiance conviviale, son authenticité et la chaleur humaine qui s’en dégage ».

Isabelle Moret avait déjà donné le ton : « Au Comptoir, on a du soleil dans le cœur, et au fond des verres ».