Le Carnaval retrouve les chiffres noirs

Le comité élu vendredi soir présente l’affiche du Carnaval 2025. Debouts : Audrey Marion, Cédric Boulaz, Lionel Rustichelli, Mathilde Esteves, Elodie Uldry, Albert Court, Inès Crausaz, Lucien Perrier et Lisa Brillo. Accroupis : Romain et Eliott Marion. © C. Jaccard