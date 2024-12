Le budget 2025 accepté à l’unanimité

Pour la dernière séance de l’année, quatre préavis étaient à l’ordre du jour du Conseil communal de Bullet, trois ont été acceptés à l’unanimité et un à la majorité.

La syndique, Maude Schreyer, informe que la Municipalité a pris la décision de nommer un chef de service afin de compléter l’équipe actuelle, son cahier des charges prévoit d’assurer la gestion de l’équipe technique et d’effectuer le suivi des chantiers communaux. Quant au parc éolien de la Grandsonnaz, la Municipalité a été auditionnée par le Préfet suite au recours déposé contre le résultat de la votation du 22 septembre dernier, pour l’instant aucune réponse n’est parvenue en retour.

Maude Schreyer a également informé le Conseil du fait que la Municipalité participe actuellement à l’élaboration d’un projet pilote s’inscrivant dans la Stratégie cantonale Vieillir 2030. Le comité de pilotage a mis sur pied le projet « Bien vivre chez soi » dont l’objectif est de favoriser l’autonomie et le maintien à domicile dans de bonnes conditions et aussi longtemps que possible. Ce projet sera, en principe, financé par le canton sur 3 ans. La réponse définitive est encore attendue.

À son tour, Serge Gander prend la parole et parle d’un problème de fuite d’huile survenu le matin même sur l’un des véhicules, de ce fait, la Maison Frei a fourni un véhicule de remplacement. Le municipal annonce en outre que Sylvie Pelet, après 30 années de service sur le pâturage du Chasseron, désire quitter son activité. Des remerciements lui sont adressés pour son excellent travail et toute l’énergie dépensée. Son fils, qui collabore au travail depuis quelques années, a manifesté le désir de reprendre cette activité. Quant à la piscine, un préavis devrait être présenté aux Conseils communaux en juin 2025.

Puis Malik Boukris évoque le bâtiment Bertha Bonnet dont la toiture a été rénovée et munie de panneaux photovoltaïques, les locataires se disent pleinement satisfaits du gain significatif en confort thermique, ainsi que de la résolution définitive des problèmes de fuites. Au chapitre des Remontées mécaniques, l’exercice comptable 2023-2024 se solde par un déficit de 148’000 frs, couvert par la convention de couverture de déficit existante. Une réunion avec la commune de Sainte-Croix a permis de réfléchir aux mesures à mettre en œuvre pour garantir la pérennité de la société. Dans le cadre du Master Plan, un projet de diversification a été lancé afin de renforcer l’attractivité estivale. Ce projet inclut des parcours VTT ainsi que des descentes en Mountain Kart (Deval Kart), en outre, il présente un avantage significatif, en cas de faible enneigement, les Mountain Karts restent une activité viable et attrayante, d’autant plus que la seule infrastructure similaire se situe au Moléson, donc renforce le positionnement stratégique de la région.

Malik Boukris lance un appel urgent à la solidarité régionale concernant les remontées mécaniques, largement fréquentées par les habitantes du Pied de la Côte, du Gros-de-Vaud et de nombreuses localités environnantes… Il affirme que c’est inacceptable que seules les deux communes de Bullet et Sainte-Croix supportent le poids financier de cette situation et que la survie de cette société nécessite une mobilisation bien au-delà de nos frontières communales ! Ce n’est pas seulement une question de financement et la région tout entière doit se mobiliser…

D’autres sujets ont été évoqués par le municipal Boukris, soit la modération du trafic et les travaux de la RC254, puis le Pumptrack et enfin un projet global de renouvellement du réseau électrique incité par Romande Énergie.

À son tour, Fanny Tinguely parle de la classe de Bullet qui a participé au concert de l’Avent, puis évoque les futures manifestations qui jalonneront l’an prochain, telles le Tour des Alpages et Le Migros Hiking Sounds…

Le municipal Patrice Jaquier donne quelques informations sur la nouvelle station d’épuration, les appels d’offres pour les équipements techniques sont rentrés, mais au vu des montants en jeu, le comité de pilotage a décidé de faire également des appels d’offres pour l’électricité, l’automation et la charpente, les procédures sont en cours.

Préavis

39-2024, amélioration de la défense incendie. Actuellement il n’y a pas assez de pression sur certaines bornes hydrantes pour répondre aux critères de l’ECA, le cas est spécialement alarmant dans les hameaux des Cluds, des Crosats, de la Frétaz et des Planets. La régularisation de la situation nécessitera plusieurs étapes de travaux. Les conseillers, à l’unanimité, acceptent le préavis en accordant un crédit de 395’000 frs pour l’amélioration de la défense incendie.

40-2024, le rapport-préavis à la motion de Fabienne Dégailler concernant le remplacement de la conduite d’adduction sous la RC254 est accepté à la majorité, après des explications claires et fouillées de la motionnaire et de Patrice Jaquier qui argumente par de nombreuses explications chiffrées. Le montant de ces travaux s’élèvera à 920’000 frs et la question est posée de savoir qui participe à ces frais.

41-2024, demande de crédit pour la réfection de la rue de l’Industrie. Le tronçon concerné mesure environ 300 mètres, il pose des problèmes lors de fortes précipitations, le garage de l’habitation sise au bas de la rue étant systématiquement inondé. Ce sont donc 8 grilles qui seront posées et le niveau de la route sera corrigé. C’est également à l’unanimité que ce préavis est accepté.

42-2024, demande de crédits complémentaires, une somme de 46’000 frs, répartie sur 4 dicastères, est soumise à l’approbation du Conseil, demande acceptée à l’unanimité.

Projet de budget 2025

Tout d’abord, Marisa Leuba, boursière communale, est remerciée pour tout son travail et surtout pour s’être investie dans le nouveau système comptable MCH2 (Modèle Comptable Harmonisé).

Le budget 2025 présente un total de charges de 4’920’050 frs, alors que le déficit prévu s’élève à 22’ 600 frs, il est accepté à l’unanimité.