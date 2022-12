Conseil communal de Sainte-Croix : le budget 2023 passe la rampe avec deux remarques

Le Conseil communal était à fond derrière l’Exécutif, lundi soir au moment d’approuver le budget qui table sur un excédent de charges de près de 165’000 francs, pour un total de 32,49 millions.

L’augmentation des charges s’élève à 600’000 francs, soit environ 1,7 %, ce qui n’a pas échappé à Steve Benoit (UDC & Ind.) « Les charges en hausse constante ne sont plus couvertes par les recettes. La marge financière de 1,9 million de francs ne permet pas de financer les charges nettes des investissements. Il faut continuer à investir, en étant très prudent dans la gestion des charges pour ne pas se diriger vers une hausse du point d’impôt », a-t-il enjoint.

Prélèvement à la réserve

De son côté, Joël Herminjard (PS-Les Vert.e.s) s’est réjoui du projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’Hôtel de Ville, inscrit au plan d’investissements 2023. En revanche, il s’est dit inquiet qu’il faille attendre 2027 pour commencer à isoler les bâtiments communaux. Sylvain Fasola, municipal, a précisé que l’isolation des bâtiments est prévue lors de rénovations stratégiques.

Nathalie Jaccard (PS-Les Vert.e.s), rapporteuse de la commission chargée de l’examen, a évoqué quelques points qui ont suscité un éclaircissement. Notamment pour les Services industriels, où un prélèvement de 76’000 francs a été nécessaire pour équilibrer les comptes de l’eau.

La Commission a également constaté une hausse de l’exploitation des forêts par des tiers. « La coupe demande de plus en plus de machines complexes et coûteuses. La Commune ne désire pas investir dans l’achat et l’entretien de telles machines », a répondu l’Exécutif.

Il a aussi été question de forêts dans les crédits complémentaires acceptés lundi soir (pour une dépense nette totale de près de 258’000 francs). Des surcoupes urgentes, dues à la sécheresse, ont été confiées à des entreprises locales, mais la qualité du bois bostryché n’a pas compensé le travail (écart de 28’000 francs). La couverture de déficit des remontées mécaniques (132’000 francs), et le recrutement de personnel intérimaire pour pallier des absences maladie ou accident (49’150 francs) sont les postes principaux des crédits complémentaires, a évoqué entre autres Olivier Guignard (PLR-VL), rapporteur de la Commission.

Loup et fondeurs

« Même si le loup n’est pas considéré comme dangereux pour les humains, il reste un animal sauvage qui peut agir de manière imprévisible », est intervenu Patrice Bez (PLR-VL) devant le Conseil. Inquiet pour la sécurité, en particulier celle des skieurs de fond qui fréquentent L’Auberson, l’élu veut savoir si des mesures sont prises pour la région et qui serait responsable en cas d’attaque.

Le municipal Yvan Pahud (UDC & Ind.) a répondu en substance que la Municipalité partageait les mêmes préoccupations. La gestion du loup étant de compétence fédérale, subsidiairement cantonale, il a suggéré de transmettre l’interpellation à la Direction générale de l’environnement.

Une salle Michel Bühler

Une minute de silence a été observée en l’honneur de Michel Bühler, engagé sans relâche au Conseil pendant plus de trois décennies pour défendre les causes qui lui tenaient à cœur. Michael Mollet (UDC & Ind.) a suggéré que la future salle de gymnastique de la gare soit baptisée « Salle Michel Bühler ».

Des jardins familiaux

Caroline Thierstein (UDC & Ind.) a proposé à la Municipalité la création de jardins familiaux, par la mise à disposition d’un terrain aux habitants désireux de cultiver un lopin de terre. Cette nouvelle zone jardin pourrait se situer derrière les entrepôts TRAVYS.

Départs et arrivées

René Allenbach (PS-Les Vert.e.s) a prêté serment lundi. Il remplace Ella Leguéré. Le président Jean-Michel Bolens a lu les lettres de démission de Sonia Joseph et de Dridi Zakaria, tous deux pour des raisons professionnelles qui leur imposent un départ de la Commune.

Au chapitre du personnel communal, la Municipalité informe de l’engagement de Didier Gueissaz en qualité de responsable du secteur des travaux, à 100 % dès le 1er décembre. Elle salue aussi la fidélité de cinq collaborateurs, Michel Brauch et Jean-François Jaques pour 30 ans de service, Yves Henchoz et Alain Péclard pour 25 ans d’activité tandis que Jean-Michel Brandt œuvre depuis 20 ans au sein de la Commune.