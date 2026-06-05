L’année 2025 en dessous des prévisions

Comme en 2024, année de rodage des six éoliennes installées au Mont-des-Cerfs et à la Gittaz qui tournent depuis novembre 2023, la production d’énergie n’atteint pas totalement le rendement attendu.

La société Romande Énergie (RE) a bouclé l’exercice 2025 avec un bénéfice net de 80 millions de francs. Un résultat solide attribué principalement à « une hausse de la marge sur l’énergie », selon la société vaudoise. En termes de production éolienne en 2025, le premier parc de RE, celui de Sainte-Croix, annonce le chiffre de 19,7 millions de kWh, soit en dessous des 22 millions de kWh attendus à l’installation du parc, et légèrement inférieur à celui de l’année 2024, dite de rodage. Sur le terrain, les plateformes ont reverdi et les six aérogénérateurs font désormais partie du paysage. Porte-parole de Romande Énergie, Michèle Cassani analyse ces résultats pour le JSCE.

JSCE : Vous annoncez une production de 19,7 millions de kWh du parc éolien de Sainte-Croix, comment interprétez-vous ce résultat à nouveau en dessous des prévisions ?

Michèle Cassani : L’année 2025 a été moins venteuse que 2024, pour une production quasi identique (20,2 mio de kWh). À cela s’ajoutent les arrêts pour les chauves-souris et le givre que nous ne pouvons pas maîtriser et qui dépendent des conditions climatiques. Nous estimons qu’une fluctuation de +/- 10 % est faible en comparaison avec l’hydraulique qui se situe à +/- 30 % ! Et nous sommes encore en phase de réglage dans le but d’optimiser tous les aspects du parc.

Économiquement, avec le prix de 23,5 ct le kWh qui vous est garanti par Pronovo, est-ce que les éoliennes sont rentables ? Ou alors perdez-vous de l’argent, comme le laissent entendre des spécialistes des calculs de rentabilité énergétique ?

L’éolien est une nécessité dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050. Le but n’est pas d’enrichir les propriétaires, mais de contribuer à une production d’énergie renouvelable locale. La rémunération que Pronovo nous verse nous permet d’assurer une rentabilité du parc sur sa durée de vie de 20 ans. Nous rentrons dans nos frais sans toutefois pouvoir afficher des bénéfices abusifs !

Dans le même temps, les petits producteurs de courant photovoltaïque ne sont plus que très faiblement rétribués, alors qu’ils ont financé eux-mêmes leur installation. Pourquoi cette discrépance ?

Le modèle économique du solaire est différent de celui de l’éolien. Alors que l’un nécessite des années de procédures puis de construction, le solaire a l’avantage d’être porté par les particuliers, les collectivités et les entreprises. Il est rapidement déployable et l’énergie produite autoconsommée. Seul le solde est injecté dans le réseau et rémunéré. Les prix de reprise sont à la hauteur de ceux pratiqués avant la crise énergétique. Cette dernière a vu les tarifs du kWh et donc les prix de reprise exploser. Nous sommes revenus, en quelque sorte, à une normalité. Ce qui change, c’est la méthodologie de rémunération, trimestrielle, et sur la base des prix réels du marché.

On le voit bien depuis Sainte-Croix, la production des hélices est en dents de scie. Comment gérez-vous ce courant non pilotable ?

Les prévisions de vent sont relativement fiables et l’hydraulique pilotable permet de régler le réseau si nécessaire. C’est la somme de toutes ces productions intermittentes qui doivent être compensées, soit par de l’hydraulique pilotable ou des systèmes de gestion de l’énergie chez les particuliers.

Quel bilan tirez-vous au niveau du temps d’exploitation ? Dans la région, on se rend compte que certaines éoliennes sont plus souvent arrêtées que d’autres. Avez-vous rencontré des pannes ou des problèmes particuliers ?

Nous n’observons pas d’écart majeur entre les différentes machines après deux ans d’exploitation. Diverses causes expliquent les arrêts. Outre la maintenance, le givre et les chauves-souris, l’arrêt le plus visible depuis Sainte-Croix est dû à la protection contre les ombres portées. Ces arrêts ont essentiellement lieu le matin, les jours ensoleillés, de façon séquentielle sur le Mont des Cerfs.

À propos du givre, l’hiver dernier, des skieurs de fond ont fait état de projection de givre à des distances considérables.

Le bureau Meteotest a effectué, à notre demande, une analyse des dangers liés aux risques de givre, permettant d’identifier les zones à risques selon les situations rencontrées : état de fonctionnement, orientation et vitesse du vent, temps d’exposition… C’est sur cette base que les itinéraires autour des machines ont été ajustés et, le cas échéant, déplacés.

La formation de givre sur les pales n’est pas un phénomène maîtrisable puisque inhérent aux conditions climatiques. Il y a lieu de distinguer la projection de givre (machine en fonction) et la chute de givre (machine à l’arrêt), puisque dès qu’une formation de givre est détectée ou suspectée sur une pale, la machine s’arrête et laisse place à un cycle de chauffage de 4 heures permettant de faire tomber la glace sous les pales. Les impacts au sol ne sont pas de nature à mettre en péril les utilisateurs des chemins balisés. Nous n’avons d’ailleurs pas connaissance d’utilisateurs ayant rapportés de telles projections.

Au niveau de la faune ailée, combien de fois le radar a-t-il détecté des vols de migration qui ont entraîné l’arrêt des éoliennes ?

Aucune. Il est à noter que l’arrêt est ordonné par l’ornithologue et non le radar.

Où en sont les négociations avec la commune en lien avec l’usure de la route de la Gittaz par le passage des nombreux camions qui ont amené les matériaux et les éléments des éoliennes sur le site ?

Nous avons transmis une proposition pour réparer les dégâts causés par le chantier à la Commune et sommes dans l’attente d’un retour de sa part.