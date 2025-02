L’agriculture à l’honneur au Carnaval de Sainte-Croix

Cette année, la Saint-Valentin aura été marquée par la prise de pouvoir de la Cité par les Carnavaliers. Ce vendredi 14 février 2025, la nouvelle coalition au pouvoir, dite du Carn’Agricole, a incité la population à se rendre en son fief et tenté de la soudoyer par des mets goûteux, des boissons gouleyantes et des musiques ensorcelantes. La majorité des quidams s’était pourvue d’oripeaux divers pour ne point être aussitôt reconnue par le voisinage. Emporté par la liesse, le peuple soumis a élu Reine et Roi pour les guider deux jours durant vers le printemps.

Il faisait bien froid ce dernier vendredi, un froid à ne pas mettre des amoureux dehors mais plutôt les laisser sous la couette ou dans le foin… Et pourtant, à 18h30 sonnantes, les Carnavaliers prirent le pouvoir avec à leur tête le Président Lucien Perrier, les clés de la cité lui étant remises par Yvan Pahud, Syndic, Sylvain Fasola, Vice-Syndic, et les municipales Rachel Gueissaz et Nathalie Jaccard.

C’est sous les pales d’un moulin que la population pénétrait dans l’immense halle carnavalesque, décorée avec soin, les tables parsemées de pétales rouges et orangés, et des buvettes en clins d’œil à tout le Balcon du Jura.

Il y avait même un cheval au plafond, un tracteur aussi, une immense boille et une meule de gruyère en démesure…

Toutes et tous furent conviés à prendre place où bon leur semblerait pour festoyer.

Car le vendredi est avant tout la fête des habitants de Sainte-Croix, et comme le meilleur moyen de les séduire passe par l’assiette, la Confrérie des Amis du Carnaval s’y prit à merveille. Avec les autorités, ils servirent ainsi quelque mille repas, y prenant un évident plaisir.

Comme quoi inverser les rôles est salutaire, au moins le temps d’un week-end!

Au fil de ces agapes, l’ambiance s’échauffa quelque peu quand les enfants durent délaisser la scène pour permettre à MC Roger, humoriste, chanteur danseur et mime suisse d’assurer son concert. Ce « bon paysan des alpages » a mis le feu au caquelon à fondue, même les vaches, cochons et couvées devaient remuer du popotin dans les fermes !

Après une joyeuse et bigarrée soirée carnavalesque animée par L’Boxon furent sacrés la Reine, Laurence Graf, et le Roi, Alexandre Tinguely, qui prirent possession de la scène et par suite de la Cité. Jusqu’à dimanche…

Une soirée 80’s, 90’s, 00’s animée par LSL prit le relais, la cantine assurant la fermeture à 5h00.