La situation s’est tendue pour certains acteurs

Les commerçants et artisans du Balcon ont connu des fortunes diverses l’année dernière. Le secteur du bâtiment s’est globalement bien porté. L’horlogerie et la microtechnique affichent des résultats contrastés. La météo a été favorable pour l’agriculture, tandis que certains acteurs du commerce de détail et de la restauration ont vu leur chiffre d’affaires se contracter. Tour d’horizon non exhaustif.

« Le secteur du bâtiment n’a pas connu, en 2025, de problème de volume de travail », souligne d’emblée Joakim Junod, patron de l’entreprise Junod Peinture qu’il a créée en 2019 et président de la Société industrielle et commerciale Sainte-Croix et environs (SIC). La fin prochaine de la prise en compte des travaux de rénovation au niveau fiscal liée à la suppression de la valeur locative votée l’année dernière par les citoyen.ne.s suisses encourage les propriétaires à hâter la réalisation de travaux projetés. « Dans la construction, nous serons au taquet les deux prochaines années », augure Joakim Junod.

Si les volumes de commandes sont présents, les entreprises du bâtiment ont subi, depuis le COVID, des hausses de prix parfois conséquentes des matériaux et fournitures, qu’elles n’ont pas pu répercuter totalement. « Le prix est trop élevé pour la clientèle, mais plus assez pour couvrir les charges », constate le président de la SIC.

Joakim Junod souligne un aspect positif, les synergies entre les entreprises fonctionnent très bien, à l’image des travaux de rénovation en cours à la maison de paroisse de L’Auberson. Les véhicules stationnés aux abords du chantier portent tous des logos de sociétés de la région. La relève paraît aussi assurée. « Nous avons beaucoup de demandes de gens motivés pour des stages ou des apprentissages », note Joakim Junod.

Nouvel atelier De Bethune

« 2025 a été marquée par une baisse de la demande, ressentie notamment dans l’industrie des machines, la microtechnique et l’horlogerie qui sont les principaux secteurs de la région », analyse Hélène Mazerolle, directrice du Technopôle. Mais là aussi le bilan est contrasté. « En 2025, de Bethune a réalisé un meilleur exercice qu’en 2024, il n’y avait plus une montre en stock à la fin de l’année », confie Denis Flageollet, à la tête de la manufacture horlogère sainte-crix. L’aménagement d’un atelier de chronométrie pour laminer les ressorts spiraux permet désormais à la marque de se passer de sous-traitance dans ce domaine et d’améliorer toujours plus la précision de ses garde-temps. Le secteur des pendulettes, cher à Denis Flageollet, s’est développé.

Le bilan de l’activité des boîtes à musique est plus nuancé. « Reuge s’est un peu reposé sur ses lauriers et n’a pas suivi la demande de qualité de la nouvelle clientèle du luxe. La société n’est pas encore capable de fonctionner seule. Nous devons lui apporter des finances pour augmenter la gamme et la qualité des futurs produits », évoque Denis Flageollet. Tous secteurs confondus, la manufacture emploie 110 personnes.

De son côté, Baud Industrie SA, positionné sur un créneau porteur du décolletage et usinage, annonce s’être renforcé l’an dernier. « L’équipe a progressé de 30 à 42 personnes, et nous continuons d’embaucher », précise Patrice Bobillier-Chaumon, directeur du développement.

Le ton est plus grave chez Léon Jaccard, spécialiste du décolletage et de l’emboutissage, à L’Auberson. « Nous sommes à l’équilibre, mais nous n’arrivons pas à investir », précise Sébastien Vouillot, directeur. Grâce aux RHT (réduction de l’horaire de travail, une mesure de soutien de la Confédération), les dix postes de travail sont maintenus. L’an 2026 s’annonce « nébuleux », selon le patron.