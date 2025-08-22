La route cantonale rouvre le 25 août

Les travaux ayant progressé plus rapidement que prévu, le trafic entre Vuiteboeuf et Sainte-Croix sera complètement rétabli et réglé par des feux.

C’est une très bonne nouvelle pour les pendulaires et tous les usagers de la route cantonale

Vuitebœuf-Sainte-Croix (RC254). Mercredi, Didier Kreis, chef de projet à la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), était en mesure de communiquer que la route sera complètement

rouverte à la circulation dès lundi 25 août 2025. Les travaux ayant progressé plus vite que prévu, grâce aussi à l’engagement des ouvriers qui ont travaillé cinq samedis sur le chantier depuis le 23 juin, la déviation par Bullet, qui était annoncée jusqu’au 31 octobre, ne sera plus nécessaire. Les véhicules pourront rouler sur une première couche de revêtement en enrobés bitumineux.

Les communes, qui avaient été averties par la DGMR il y a quelques semaines déjà, sont soulagées, de même que les riverains. Le trafic retrouvera son volume normal sur la route des Rasses ainsi qu’en traversée des Rasses et de Bullet, relève en substance Yvan Pahud, syndic de

Sainte-Croix.

La DGMR précise que deux zones seront régulées par des feux, et ce jusqu’au 31 octobre 2025. La première se situera au niveau du carrefour entre la RC 254 et la RC 259. L’accès à la route du Château (RC 259) depuis la RC 254 sera mis à sens unique dans le sens Vuitebœuf -Bullet afin de permettre la rénovation d’un mur de soutènement au niveau du carrefour. Dans le sens

Bullet-Vuitebœuf, la circulation via la route du Château sera interdite et une déviation sera mise en place par Sainte-Croix.

Durant cette période, des feux de circulation assureront une circulation alternée sur la RC 254, au niveau du carrefour avec la RC 259.

Cette solution, qui préserve au mieux la fluidité du trafic, a été retenue en concertation avec les Communes de Bullet et de Sainte-Croix, selon la DGMR, ce que confirme Yvan Pahud, syndic de Sainte-Croix.

La seconde zone de trafic alterné réglé par des feux se situera vers le Grand Contour.Ceci également pour la suite des travaux de réalisation de murs de soutènement. Et sous réserve du bon déroulement du chantier, le percement du tunnel débutera en octobre 2025, informe la DGMR.

C. Dubois