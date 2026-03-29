La Municipalité de Sainte-Croix bascule à gauche

La Municipalité de Sainte-Croix comptera une majorité de membres issus de la gauche dès le 1er juillet prochain. Les deux socialistes Zoé Vuilleumier et Ludovic Heintz ont été plébiscités par les électeurs lors du deuxième tour ce dimanche 29 mars. Ils siégeront au sein de l’exécutif avec les trois élu.e.s du premier tour, Yvan Pahud (UDC et Ind.), Cindy Joliat (PS-Les Vert.e.s) et Rachel Gueissaz (PLR et Sympathisants).

C’est devant un public plus clairsemé que lors du premier tour que la présidente du Conseil communal Cindy Joliat a annoncé les résultats de l’élection à la Municipalité, ce dimanche 29 mars peu après 12 h 30. En tête du classement, la benjamine des candidat.e.s, Zoé Vuilleumier, décroche son siège pour la Municipalité avec 53,99 % des voix (826 suffrages). Elle est suivie par son colistier, Ludovic Heintz, qui récolte pour sa part 42,81 % des voix (655 suffrages) et obtient donc de son billet d’entrée à l’exécutif sainte-crix. L’UDC et Ind. Steve Benoit se place non loin derrière, puisqu’il a obtenu 626 suffrages, soit 40,92 % des voix. Le candidat PLR et Sympathisants, Patrice Bez, arrive en dernière position avec 32,88 % des voix (503 suffrages). Le taux de participation lors de ce second tour était de 40,38%, soit environ 7% de moins que lors du premier tour.

« J’avais de bons espoirs après le premier tour, mais lors des élections, on n’est jamais vraiment sûr de ce qui va se passer. Je suis heureuse que le soutien qui m’a été témoigné le 8 mars ait perduré jusqu’à aujourd’hui », partage Zoé Vuilleumier (PS-Les Vert.e.s), euphorique. « J’ai hâte de travailler entourée des femmes inspirantes que sont Cindy Joliat et Rachel Gueissaz », se réjouit-elle. De son côté, son colistier Ludovic Heintz témoigne d’une certaine surprise à l’annonce de son élection : « le score est serré, mais je suis très content du résultat. Je me réjouis de pouvoir travailler avec mes futurs collègues de la Municipalité », confie-t-il.

Le président du groupe PS-Les Vert.e.s, Pierre-Alain Gerber, est très satisfait : « le profil des candidats, qui ont tous deux un parcours personnel et professionnel de qualité, a convaincu la population ». « On ne peut pas être plus contents de ces résultats », ajoute-t-il.

Vingt-neuf voix d’écart

L’UDC et Ind. Steve Benoit accueille son résultat avec le sourire, mais une pointe de déception tout de même : il se place juste derrière Ludovic Heintz, avec 29 voix de moins que son concurrent. « Je remercie nos électeurs pour le soutien apporté tout au long de cette campagne. J’ai trouvé cette expérience très intéressante, j’y ai fait beaucoup de rencontres », exprime Steve Benoit. L’actuel conseiller communal aurait souhaité pouvoir œuvrer au niveau de l’exécutif pour « faire avancer certains projets », mais il entend bien poursuivre son engagement actuel au sein du conseil communal et des institutions et associations dont il fait partie. « Je souhaite bonne chance à la nouvelle Municipalité. Il y aura de gros défis, et beaucoup de travail lors de cette législature », conclut-il.

Côté PLR et Sympathisants, Patrice Bez ne se dit pas spécialement surpris de son résultat. « Mais j’aurais tout de même voulu avoir la possibilité de partager mon savoir et mes connaissances au sein de la Municipalité », exprime-t-il. Au-delà du fait d’obtenir un bon score personnel, il espérait surtout « que la droite gagne encore un siège à l’issue du deuxième tour. »

Du pain sur la planche

Le syndic Yvan Pahud (UDC et Ind.), réélu le 8 mars dernier, se dit « prêt à travailler avec tout le monde » et souligne que « l’important, c’est d’avoir des personnes qui ont envie de travailler pour la commune ». Il mentionne une première séance prévue l’après-midi même de ce dimanche d’élections, entre les cinq élus qui prendront leurs fonctions au début de l’été. « La future Municipalité comptera trois nouveaux membres qui n’ont pas une connaissance approfondie des dossiers. Il faudra donc mettre en place une coordination efficace. La transmission sera importante », explique-t-il.

Sa future collègue, Zoé Vuilleumier, souligne déjà qu’il « va falloir s’investir. C’est un monde de responsabilités qui s’ouvre, et je me réjouis d’apprendre ». Elle souhaite que la passation au niveau politique soit constructive, « afin que la Municipalité soit prête à travailler dans le concret dès le 1er juillet ».

Briguer la syndicature

À la question de savoir qui présidera la nouvelle Municipalité sainte-crix, il n’y a pas encore de réponse ferme, mais d’ores et déjà des ambitions. Forte de ses résultats au premier et au second tour, et désormais majoritaire au sein du futur exécutif, la gauche présentera « probablement » un.e candidat.e pour le poste, communique le chef de file du PS-Les Vert.e.s, Pierre Alain Gerber.

L’actuel syndic et conseiller national Yvan Pahud annonce pour sa part qu’il souhaite poursuivre son mandat de chef de l’exécutif, auquel il a accédé en février 2025 : « la politique, c’est une vocation pour moi. J’ai beaucoup de plaisir dans mon engagement pour la commune », partage-t-il.

Le PLR quant à lui ne briguera a priori pas la place de syndic, « mais nous soutenons à deux cents pour cent la candidature d’Yvan Pahud, car il a prouvé qu’il a les capacités nécessaires », indique Patrice Bez, président du groupe.

Et si campagne pour la syndicature il devait y avoir, Steve Benoit, président du groupe UDC et Ind., souhaiterait qu’elle soit « propre et constructive », faisait référence à la fin de la campagne du deuxième tour, qu’il a trouvée « trop incisive ». Il ajoute : « la campagne pour la syndicature sera déterminante pour la suite du travail politique ».

Dans tous les cas, les choses se concrétiseront réellement le mardi 7 avril à midi, dernier délai pour le dépôt des candidatures au poste de syndic. D’ici là, tout reste encore ouvert.