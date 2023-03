La mécanique d’art aux Journées Européennes des Métiers d’Art

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art qui auront lieu du 31 mars au 2 avril, le Centre de formation en mécanique d’art Mec-Art de Sainte-Croix ouvrira ses portes au public. L’occasion pour la population de rencontrer plusieurs artisans de la place et d’en apprendre plus sur leurs techniques de travail.

Les JEMA, Journées Européennes des Métiers d’Art, sont l’occasion rêvée pour les curieux de découvrir une foule de métiers issus de l’univers de l’artisanat, présentés directement par des professionnels dans leurs ateliers. En Suisse, les cantons de Berne, de Genève, du Valais et de Vaud y prennent part, avec la chance d’observer à l’œuvre et d’échanger avec, pour n’en citer que quelques-uns, une costumière de théâtre, une maquettiste de bateaux en bouteille, un encadreur, des couteliers, bijoutiers, forgerons, ébénistes, facteurs d’instruments, un fabricant de skateboards, un facteur d’arc ou encore un taxidermiste.

Accueil au Centre de formation en mécanique d’art MEC-ART

Les habitants de Sainte-Croix et de la région auront la possibilité d’admirer le travail manuel, créatif et minutieux d’artisans passionnés à deux pas de chez eux. L’Association MEC-ART, qui dispense depuis cinq ans des formations en mécanique d’art « Secrets de Maîtres », offrira l’opportunité au grand public de découvrir le savoir-faire de Denis Flageollet, horloger, Nicolas Court, automatier et horloger, François Junod, automatier et sculpteur, Boris Masur, constructeur en mécanique d’art, Victoire Halter, bijoutière, Renaud Lelièvre, coutelier et mécanicien d’art, et Jean-Michel Bolens, enseignant et arrangeur. Ceux-ci encadreront tour à tour les visiteurs par petits groupes (10 au maximum), pour une heure environ d’accompagnement privilégié durant laquelle ils présenteront l’association MEC-ART et partageront leurs compétences et leurs connaissances en mécanique d’art. Un savoir-faire s’appuyant à la fois sur des techniques ancestrales et l’utilisation d’outils technologiques de pointe.

Participation gratuite,

sur inscription

La visite durant ces JEMA constituera également une « pré-inauguration », puisque les inscrits découvriront, avant le week-end d’inauguration officielle des 5 et 6 mai prochains, les nouveaux locaux du Centre de formation en mécanique d’art Mec-Art, nouvellement installés au rez-de-chaussée de l’usine REUGE (récemment rachetée par De Béthune). C’est là que sera dispensée à l’avenir la formation en mécanique d’art.

La participation à ces journées, qui auront lieu du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, est gratuite et se fait sur inscription (plusieurs créneaux horaires par jour sont proposés) sur le site de l’organisateur. À noter qu’un autre artisan de la place, l’horloger-pendulier Dominique Mouret, ouvrira également ses portes durant ces journées pour faire découvrir son travail et son atelier.

Programme et inscriptions sur le site https://metiersdart.ch