La Magie de Noël en musique

Pour ce deuxième dimanche de l’Avent, le temple de Sainte-Croix a accueilli son traditionnel concert avec un programme riche et varié, autant au niveau des interprétations que du répertoire. Malgré une météo maussade le public a répondu présent !

La neige est arrivée la veille, rendant la chaussée un peu glissante. Dehors tout est blanc, le brouillard et le froid se sont installés, un temps à rester bien au chaud chez soi ! Et pourtant, à l’approche des 17 heures, le temple ne cesse de se remplir, accueillant des spectateurs jusque dans ces galeries. Les festivités débutent au son de l’orgue avec « Jesus Christ, you are my life » joué par Corien de Jong, avant que cette dernière ne rejoigne la chorale dont elle a repris la direction il y a trois mois. « Il ne restait plus que sept chanteurs, j’ai alors motivé des amis et des connaissances à venir chanter, mais j’obtenais toujours la même réponse, alors j’en ai fait un chant ! », raconte un brin amusée, la directrice, avant de présenter « Je ne sais pas chanter », qu’une petite vingtaine de chanteurs de la nouvelle Union chorale interprète, rejointe sur la fin par les enfants de la classe de Janique Ferrari de l’école de Bullet, coiffés de leur bonnet de Père Noël. Les chants de ces deux ensembles accompagnés tantôt à la contrebasse et au piano, nous entraînent alors sur les pistes enneigées avec « Dame, dameuse », creusant avec son nez les bosses piégeuses. Arrive le temps du « Calendrier de l’Avent » qui réjouit petits et grands, cachant chaque jour un présent gourmand permettant d’attendre Noël en salivant ! Les chanteurs continuent avec « Noël à partager » pour lequel d’auditoire est invité à participer, puis les prestations vocales se terminent avec « Amitié », un texte écrit par les écoliers de Bullet et retravaillé par Corien de Jong.

Musique de Noël

pour tous les goûts

Dans le message de la paroisse du Balcon du Jura, le pasteur Frédéric Steinhauer revient sur le premier Noël marqué par la naissance de Jésus, en retraçant l’histoire de la venue de l’Ange Gabriel annonçant à Marie qu’elle est enceinte. La musique reprend avec un nouveau morceau d’orgue de JS Bach, interprété toujours par Corien de Jong, avant de retrouver les musiciens de l’Union instrumentale de Sainte-Croix. Dirigé par Loïc Sébile, l’ensemble démarre avec un enchaînement de trois musiques de circonstance. Du solennel « À toi la gloire » à l’entraînant « Vive le vent » annonçant le temps des batailles de boules de neige, au traditionnel « Premier Noël » tinté de carillons. Les musiciens montent en puissance avec « Ritual of light », nous font revivre les émotions du film « Maman j’ai raté l’avion 2 » avant de présenter l’un de leurs derniers morceaux « Life on Mars » de David Bowie. Le concert se termine en beauté avec le joyeux « All I want for Christmas is you » de Mariah Carey, rythmé par les applaudissements du public conquis, avant de reprendre tous en chœur le traditionnel « Voici Noël ». Ce moment musical chaleureux, tinté de grelots et agrémenté de sourires joyeux et de regards étincelants, a marqué à merveille ce deuxième dimanche de l’Avent, qui s’est achevé autour d’une généreuse collation, avant que chacun rejoigne la chaleur de son foyer, dans lequel petits et grands continueront à ouvrir les petites portes qui les feront patienter jusqu’à Noël !