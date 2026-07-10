La Boulatannaz est lancée

Deux ans de travail, plus de 1’750 heures de bénévolat et des dizaines de troncs transformés en jeux de bois. Vendredi 3 juillet dernier, une cinquantaine de personnes ont découvert la Boulatannaz, un nouveau parcours ludique qui invite désormais petits et grands à redécouvrir les gorges de Covatannaz au fil de dix installations en bois.

À l’orée des gorges, tout juste réouvertes après deux mois de travaux, l’ambiance était aussi chaleureuse que bucolique. Les bénévoles avaient dressé les tables pour l’apéritif et préparé les agapes. Les premières structures, décorées avec soin, accueillaient les visiteurs, tandis que de discrètes LED glissées dans le bois leur conféraient une atmosphère presque féerique.

L’inauguration avait aussi un petit parfum de rencontre entre voisins. Les nombreux Vuitebolards ayant fait le déplacement jusqu’à Sainte-Croix rappelaient que la Boulatannaz est avant tout un projet commun aux deux communes.

Tout est parti de la découverte, au Tessin, d’un parcours similaire. Séduits par le concept, quelques passionnés se sont mis à rêver d’une version adaptée aux gorges de Covatannaz. De cette idée est née l’association La Boulatannaz, avant que les premières journées de chantier ne s’enchaînent et que le projet prenne progressivement forme.

Le concept tient en quelques mots : une boule en bois, des goulottes, des obstacles et le plaisir de voir la bille poursuivre son chemin. « Le voyage est plus important que la destination », a résumé le président Martin Froidevaux, voyant dans ce parcours une métaphore de la vie.

La simplicité du parcours ne doit toutefois pas faire oublier l’ampleur du chantier. Depuis décembre dernier, 37 bénévoles ont consacré plus de 1’750 heures à construire les dix postes, à aménager le parcours et à peaufiner chaque détail. Les jeux ont été réalisés en robinier et en châtaignier de la région, des essences choisies pour leur résistance naturelle aux intempéries, tandis que les boules sont fabriquées en hêtre dans le Jura français.

Tous ont salué un projet qui dépasse largement le simple aspect ludique. Vincent Demiéville y voit une nouvelle porte d’entrée pour découvrir les richesses du Balcon du Jura. Rachel Gueissaz s’est quant à elle réjouie de cette collaboration entre les communes, rappelant avec humour que les gorges de Covatannaz se situent « aux deux tiers sur le territoire de Sainte-Croix ». Une remarque lancée avec le sourire, qui a fait rire l’assemblée. La syndique de Vuiteboeuf, Séverine Pitton, a pour sa part chaleureusement remercié le comité et les nombreux bénévoles. « J’imagine déjà les enfants courir d’un poste à l’autre », a-t-elle confié, se réjouissant de voir ce lieu prendre vie.

C’est finalement Rachel Gueissaz qui a clôturé la partie officielle en lançant symboliquement la première boule. Quelques secondes plus tard, la bille s’élançait dans les goulottes sous les applaudissements du public, ouvrant officiellement un parcours qui n’attend plus que les promeneurs.

Dès aujourd’hui, chacun peut se procurer une boule siglée dans les commerces partenaires de Sainte-Croix et de Vuiteboeuf avant de partir à la découverte des dix postes qui jalonnent les gorges de Covatannaz.