« Je me suis toujours senti au bon endroit »

Paul-André Joseph, doyen du cycle 3 de l’école secondaire de Sainte-Croix, passe le témoin à Frédéric Haarpaintner. Rencontre avec deux personnalités locales qui aiment leur métier et s’investissent également dans la société.

« Les gens me demandent si je suis triste ou joyeux », s’étonne Paul-André Joseph, tout frais retraité de l’établissement scolaire de Sainte-Croix et environs après une longue carrière, dont quatorze années en tant que doyen du cycle 3 (classes 9, 10 et 11). Complètement détendu, il explique que tout est en place depuis plusieurs mois et que la transition se fait en douceur avec Frédéric Haarpaintner, qui lui succède dès le 1er janvier 2026. Son départ « n’est ni un choc, ni une rupture. C’était pareil quand j’ai quitté les pompiers », évoque l’ancien capitaine au SDIS.

Les yeux pétillants derrière ses petites lunettes, Paul-André Joseph glisse qu’il aura en quelque sorte passé 52 ans dans l’établissement. 52 ? « Oui, je suis entré au collège de la Poste en 1974 en tant qu’élève ». Après le gymnase et l’école normale à Yverdon, il a enseigné à divers endroits dans le canton, puis est revenu en 1987 à Sainte-Croix. Il a alors repris une classe de 6e et 7e primaire supérieure. Puis, dès 1992, il a tenu la classe de développement, aussi appelée « classe JO », durant presque vingt ans.

Jamais de conflit

Rencontré dans le compte-à-rebours de ses dernières journées au Collège de la Poste, Paul-André Joseph évoque ce qu’il a le plus apprécié au cours de ses quatorze ans de décanat : « J’ai beaucoup aimé les relations avec mes collègues, les discussions, l’écoute, autant des enseignants que des élèves ». Il laisse passer quelques instants et ajoute : « J’ai toujours eu l’impression que j’étais au bon endroit », lui qui privilégie une manière d’agir dans la douceur, l’empathie et la bienveillance. « J’ai eu un bon fonctionnement avec beaucoup de gens. Je n’ai jamais eu de conflit avec une enseignante ou un enseignant. Il y a eu parfois des désaccords. Nous avons toujours discuté, parlé, avec respect. Le respect, c’est une valeur de notre établissement. Nous avons toujours trouvé une solution, c’était aussi un exemple pour les élèves, qui sont respectueux envers moi et que je respecte. C’est aussi pour cela que ça fonctionne ».

Au moment de refermer la porte de son bureau, Paul-André Joseph confie : je garderai de tout ce temps ce qui est resté stable : une grande majorité des élèves sont sympas et corrects, ils font plein d’efforts pour continuer leur parcours ».

Plus de tableau noir

Pas passéiste pour deux sous, Paul-André Joseph retrace l’évolution des techniques, lui qui a débuté en dupliquant ses feuilles de cours sur des machines à stencil. Ensuite, le maître payait les copies de sa poche. Puis les photocopieuses ont été achetées par les écoles, mais la reproduction des documents restait un gros travail. Aujourd’hui, tous les manuels peuvent être scannés.

Le doyen se souvient aussi que dans ses premières années d’enseignement, il préparait son tableau noir tous les matins, et les élèves recopiaient les textes, les vocabulaires, et redessinaient même les cartes de géographie. Aujourd’hui, les maîtres – de même que les élèves – écrivent beaucoup moins.

La tenue des cahiers, la propreté, étaient notées, ce qui n’a plus cours. « La majorité du temps est utilisé pour du raisonnement, de la réflexion… enfin, dans un monde idéal », sourit le doyen. Autant de changements qui n’ont jamais altéré son plaisir d’enseigner. Paul-André Joseph quitte l’école avec le sentiment d’être arrivé au bout d’un cycle. Il a gardé intactes ses passions pour l’histoire et l’archéologie, qui vont pouvoir désormais prendre la plus grande place dans sa vie. L’établissement scolaire prendra officiellement congé du doyen du cycle 3 en juin 2026.