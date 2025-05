« Hollywood » et « Oupette » superstars

Cinq vaches de l’association Christian Erb & Fils, de LAuberson, ont brillé lors de l’exposition qui s’est déroulée à Yverdon-les-Bains samedi dernier. Dont une grande championne, déjà primée en concours mais jamais à ce niveau.

Il y a de la fierté, légitime, dans le regard de Benoit Erb et de son frère Niki, lorsqu’ils évoquent les bons résultats obtenus en concours par leurs vaches de race montbéliarde. « Hollywood » a été sacrée « grande championne » de sa catégorie (quatre veaux et plus) lors de l’exposition organisée par le syndicat d’élevage du Nord Vaudois, samedi dernier à Yverdon. La jolie bête à la robe fauve présentée devant le juge Danny Reymond par Florent Erb, obtient également un titre de 1ère dauphine pour ses pis. Une reconnaissance des compétences d’éleveurs de ses propriétaires, même si, comme le mentionne Niki, dans une épreuve de jugement, une bête peut plaire à un juge et moins à un autre. Il y a trois semaines, à Saignelégier, « Hollywood » n’avait pas été distinguée. Alors qu’elle avait décroché une mention honorable à SuissExpo, une des plus grandes expositions de bétail bovin et qu’elle avait fini quatrième à celle de la Roche-sur-Foron, également renommée.

Présentée par Aline, 14 ans et petite-fille de Chantal et Christian Erb, la vache « Oupette » a récolté une mention honorable. Et la moisson n’était pas terminée : « Olita » et « Laurette » terminaient quatrième de leur catégorie respective et « Girouette » a été primée pour une production supérieure à 60’000 kg de lait. Les petits-enfants de Chantal et Christian Erb ont eux aussi vu leurs leurs protégées figurer en bonne place.

4 heures du matin

La famille d’éleveurs avait choisi sept vaches pour l’expo, et les avait préparées de manière rigoureuse. Pendant les 10 jours qui ont précédé la compétition, les bêtes, tenues au licol, ont été entraînées à marcher calmement au côté de leur propriétaire, afin qu’elles coopèrent sur le ring. Après l’école, les petits enfants faisaient de même avec les cinq veaux qui allaient vivre leur première exposition.

Au jour-J, toute la famille, les plus jeunes compris, s’était levée à quatre heures du matin. Les vaches ont été embarquées avec les veaux dans deux bétaillères et les tracteurs se sont mis en route pour rallier la ferme de Germain Freymond, à Yverdon. Une grosse heure de trajet avec le détour par Bullet. Arrivés parmi les premiers sur place, ils ont eu le temps de refaire la toilette de leurs bêtes avant de participer à l’épreuve réservée à leur catégorie, qui débutait à neuf heures.

Passion pour une race

La famille Erb vivait à la Côte-aux- Fées, où Benoît et Florent habitent avec leurs familles respectives, avant d’acquérir une exploitation sur le plateau des Granges à L’Auberson. À l’école déjà, les trois garçons voyaient leur avenir tout tracé. Tous ont fait un apprentissage agricole à Grange-Verney, puis Benoît et Niki ont poursuivi leur formation jusqu’à la maîtrise.

Éleveurs de père en fils, les Erb se consacrent totalement à leur passion pour les Montbéliardes, bien adaptées au Jura. Sur les poutres de l’écurie, une série de plaques attestent de leur participation aux grandes manifestations dédiées à la crème de l’élevage bovin.

Au vu de la taille du troupeau familial, le bétail est réparti sur trois sites : les 120 vaches logent dans une vaste écurie moderne, construite en 2007 près du cimetière de L’Auberson. Les génisses sont séparées en deux groupes et abritées dans des fermes à L’Auberson et à la Côte-aux-Fées. Toutes sont nourries à l’herbe et au foin, ainsi qu’avec un peu de maïs produit sur le domaine. Être reine de beauté ne donne droit à aucun supplément de ration, précisent en souriant Benoit et Niki. Il n’y a pas non plus de prix en argent pour les propriétaires qui ont reçu un toupin, et pour leur championne une ardoise décorée… d’une vache.

Depuis plusieurs années, Benoit Erb est président de la société de laiterie de L’Auberson. Le lait du troupeau de l’association est transformé par la fromagerie Tyrode, principalement en gruyère et en vacherin Mont d’Or. Et le petit-lait est repris pour nourrir les porcs abrités dans une porcherie récemment construite à proximité de la ferme.

D’autres bêtes du Balcon primées

Parmi les 170 bovins en concours, « Tahiti », une génisse SwissFlexVieh propriété de Stéphane Roulet a été sacrée championne de sa catégorie, tandis que « Ballerine », de Christian Gander, terminait 4e de la sienne. De leur côté, Anita Matthey de l’Etang, membre du comité d’organisation, a eu la satisfaction de voir sa vache Simmental « Enzian » terminer 4e de son groupe tandis que sa génisse « Rihanna » décrochait une 5e place.

Au moment du bilan, le comité était aux anges. Le concours s’est déroulé sous le soleil, avec un public aussi nombreux qu’enthousiaste. Les vaches ont pu être traites sur place à l’issue du concours, puis ramenées à l’écurie ou au pré, avant que les éleveurs se retrouvent à nouveau pour une soirée festive.

C. Dubois