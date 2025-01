Franc succès pour la réception des nouveaux citoyens

Vendredi soir 17 janvier s’est déroulée la cérémonie organisée par les communes de Sainte-Croix, Bullet, Mauborget et Baulmes à l’intention des citoyennes et citoyens qui atteindront leur majorité en 2025 à l’hôtel d’Espagne, en présence des membres des différentes Municipalités, de Pascal Broulis conseiller aux États et Patrice Bez président du Conseil communal.

Une cinquantaine d’invitations ont été envoyées et 27 jeunes ont répondu présents, tous ont effectué les trois dernières années scolaires à Sainte-Croix. Une bonne partie d’entre eux sont aux études au gymnase, soit en ayant une très bonne idée de ce que sera leur avenir ou car ils ne savent encore pas dans quelle voie s’orienter. Beaucoup ont comme projet immédiat, à part leurs études, de passer leur permis de conduire pour être indépendants.

Être adulte, c’est cool, mais pas que… Les intervenants, lors de la partie officielle, ont profité d’expliquer l’importance de faire valoir son droit de vote lors des scrutins régulièrement soumis à la population.

Une jeune fille a d’ailleurs été « surprise de déjà trouver l’enveloppe pour le scrutin du 9 février » lors de son retour à la maison la semaine passée.

18 ans est aussi le moment de rejoindre une société, de se créer des souvenirs et de se faire des amis. Il est aussi temps pour ceux qui veulent apporter leur énergie, leurs idées, leurs envies et leurs rêves, de s’engager dans la politique, même juste locale, afin de participer activement aux décisions et trouver des solutions ensemble en entrant au Conseil communal ou dans un parti. La jeunesse est le futur de nos communes.

Entre deux plats du repas, un « Kahoot », jeu auquel les participants répondent à des questions posées sur un écran au moyen de leur natel, a été proposé et a remporté un joli succès. Les questions étaient sur tous les sujets et aussi sur l’année de naissance des jeunes présents, 2007 !