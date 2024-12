Fêter Noël en une journée bien remplie

La société philatélique de Sainte-Croix avait de quoi être satisfaite avec la réussite de son traditionnel marché de Noël, organisé à l’Espace Alexei Jaccard ; la foule était présente pour découvrir les 38 échoppes et participer aux festivités. La suite de la journée, mise en place par la SIC et l’ADIS, en collaboration avec la Commune de Sainte-Croix, a reçu également un franc succès.

Les stands érigés le long de la rue de la Gare ont attisé la curiosité et désaltéré bien des gosiers. Les enfants furent comblés avec la projection d’un film, offerte par les organisateurs au Cinéma Royal, et l’arrivée de l’attelage du Père Noël et sa hotte bien garnie. Si l’ouverture des commerces était autorisée jusqu’à 21h, rares sont ceux qui en ont profité pour accueillir les clients tardivement, seule petite goutte d’amertume pour cette première édition. Tout cela avec un peu de neige, du froid ; des conditions hivernales presqu’idéales en somme.

Le président de l’association philatélique, Jean-Pierre Mollard, était rayonnant peu avant la clôture du marché de Noël et parle en chiffres: 40 menus servis au repas de midi, 38 exposants pour 59 tables mises à disposition, la fréquentation étant continue depuis l’ouverture avec de nombreux visiteurs motivés et curieux. En 2023, la salle était désertée dès 15h tandis que pour ce millésime, elle fourmillait encore juste avant la clôture de l’évènement soit 16h.

Les différents stands étaient répartis bien au chaud ou à l’extérieur, sur le patio de l’entrée et auprès de l’office de La Poste. Toutes et tous pouvaient y porter regard, et main au porte-monnaie, en trouvant la pièce manquante à placer sous le sapin familial. Un peu comme l’ami Prévert, on pourrait en faire l’inventaire : illustrations, poteries, coutellerie, Radio-Carnaval, cuirs, bois sculptés, peintures sur ardoises, les Paysannes du Nord Vaudois, créations en papier, cartes de correspondances, boîtes à musique, Magasin du Monde, travaux au crochet, peluches, bougies, gâteaux, gaufres et autres douceurs, disques… Il serait illusoire d’en tenter la liste complète ! Les exposants rencontrés étaient unanimes pour évoquer le bon esprit de Noël qui emplissait le lieu, l’aspect qualitatif et quantitatif des rencontres, avec de nombreux contacts prometteurs et de « bonnes affaires » effectives en ce 14 décembre.

En quittant l’Hôtel de Ville pour rejoindre le cinéma, plusieurs tentes avaient été érigées pour recevoir, promouvoir et aussi consolider différentes sociétés : société de Gymnastique, L’Boxon, club des Yodleurs

« l’Edelweiss », Union instrumentale de Sainte-Croix, Ski-Club, les Cartons du Cœur et Ludothèque. Coco Onglerie et Aline Alencar se présentaient sous un même espace pour ne pas que l’on oublie de prendre soin de soi. Les yodleurs de l’Edelweiss étaient en quête de jeunesse pour étoffer leurs rangs, la société approche désormais les 80 ans d’existence, forte de 22 membres dont 8 agriculteurs, le travail de ces derniers les empêchant parfois de venir se joindre au groupe il serait bon d’étoffer les rangs. Pour les Cartons du Cœur, leur présence était motivée par l’importance de leur mission et leurs difficultés à financer le loyer de leurs locaux et frais logistiques ; pour Sainte-Croix, 300 familles reçoivent mensuellement un apport alimentaire indispensable de leur part. En cette période de Noël mais aussi toute l’année, leur action est nécessaire, tout comme celle du « Petit Bonheur » qui assure aussi « une aide pour les familles, mais pas que ».

Au Cinéma Royal a été projeté, à guichets fermés, le film « Niko le petit renne, mission Père Noël » à 127 enfants et parents, les organisateurs assurant la gratuité de l’événement. Malgré tout, si voir un film c’est extra et jouer c’est bigrement bien, rencontrer le Père Noël c’est encore mieux…

Il s’est fait désirer d’ailleurs le Père Noël, enfants et parents ont patienté longtemps, guettant sa venue durant une demi-heure au carrefour avant de s’agglutiner autour des bûches finlandaises et de le voir arriver de l’autre côté ! Ce fut alors la ruée autour de l’attelage tant espéré, piaffant de joie, toute la petite troupe s’est engouffrée dans la Maison des Jeunes métamorphosée en grotte du Père Noël par la Ludothèque pour être reçu par le Père Noël et recevoir des gâteries. Apparemment tous les enfants ont été très sages en 2024…

Les commerces sainte-crix pouvaient rester ouverts et accueillir ainsi chaleureusement leur clientèle. Il faut reconnaître que cette initiative n’a pas été très suivie, la majorité des enseignes ayant fermé bien avant 21h.

Nous avons pu échanger durant ces nocturnes auprès de quelques commerces ayant profité de cette manne : La Bohème, Chez Nathalie et la Galerie le Bunker, laquelle participait, de plus samedi, au calendrier de l’Avent ; leur satisfaction était réelle, l’humeur joyeuse avec un flux semblant accru de visiteurs. Sans doute d’autres magasins étaient-ils restés ouverts, nous ne prétendons pas être exhaustifs. De même l’appel à la décoration des façades et fenêtres du centre-ville n’a pas été vraiment exaucé.

Il s’agissait d’une première édition, elle est positive et sera certainement encore plus belle en 2025. Eric Vuissoz et Rachel Gueissaz, municipale, relèvent la fréquentation élevée durant toute la journée, la belle et chaleureuse ambiance de Noël régnant au Cœur de la ville après plusieurs années « d’abstinence » ; Rachel Gueissaz émettant l’idée d’illuminer le sapin municipal dès le premier décembre, officiellement, inaugurant ainsi la période de l’Avent et celle des festivités de Noël. Une belle idée à cogiter avec les différents intervenants pour l’année prochaine.