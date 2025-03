Fabienne Dégailler et William Metzger sont les nouveaux municipaux bullatons

La commune de Bullet a mené ses élections complémentaires durant la matinée du dimanche 23 mars. Fabienne Dégailler a été élue à la majorité absolue au 1er tour, et William Metzger a été élu tacitement, mardi 25 mars, à la Municipalité.

Sur les 536 électeurs inscrits que compte la commune, 268 ont pris part à la votation, soit un taux de participation de 50%. Cette moyenne se place en dessous du taux de participation moyen qui s’est observé durant les dernières élections du territoire communal.

Pour l’élection au conseil communal, 17 bulletins ont été déclarés nuls, amenant le nombre de votes valables à 251, ce qui plaçait la majorité absolue (qui se traduit par l’obtention de plus de la moitié des voix, ou, familièrement, de « 50% + 1 mimumum) à 126 voix.

On comptait 4 bulletins blancs parmi ceux-ci, et 40 voix éparses.

David Bernardi (228 voix) et Stéphanie Habegger (160 voix) ont obtenu le plus de voix et prennent les deux postes à repourvoir au Conseil communal.Les suivants rejoignent la liste des suppléants: William Metzger (157), Pierre-François Ducommun (156), Daniel Oguey (153), Robin Mottaz (153), Sophie Wagner (142), Bertrand Christen (136).

Avec 123 voix, Doris Grivel n’a pas été élue.

Fabienne Dégailler élue à la majorité absolue

Pour l’élection à la Municipalité, après la déduction de 5 bulletins nuls, la majorité absolue était placée à 132 voix. On comptait également 34 voix éparses.

Après l'annonce des résultats (à laquelle ont assisté les trois candidats, dans une ambiance « fair-play » et « agréable », témoigne l'un d'eux), Fabienne Dégailler est arrivée en tête de liste, avec 189 voix. Suivaient alors William Metzger, avec 129 voix, et Bertrand Christen, avec 91 voix.

Ayant obtenu la majorité absolue, Fabienne Dégailler a été élue automatiquement à la Municipalité. Actuelle conseillère communale, elle s’est dite extrêmement touchée par ces résultats et par la confiance qui lui a été accordée par les citoyens dont les voix sont des indicateurs forts. Elle avait reçu beaucoup de messages de soutiens et d’échanges favorables durant la période électorale, y compris de la part de personnes qu’elle ne connaissait pas ou peu. Elle s'est dit heureuse de voir que ces manifestations se traduisent concrètement sur les bulletins de vote dans ces proportions qui la surprennent, et se réjouit déjà de débuter ses activités au sein de la Municipalité.

William Metzger élu tacitement mardi 25 mars

C'est finalement par une élection tacite que William Metzger rejoint la Municipalité. Bertrand Christen, qui a obtenu 91 voix dimanche, a en effet renoncé à déposer sa liste au 25 mars pour prendre part au 2e tour des élections. « Il n'y a qu'à regarder les chiffres », explique simplement celui qui fut municipal à Bullet durant quatre législatures. « C'est une déception, mais ce n'est pas si grave », conclut-il.

Dimanche, à l'issue des résultats, William Metzger se disait déjà extrêmement satisfait des 129 voix obtenues, un résultat qui le surprenait quelque peu, le candidat ne s’estimant pas particulièrement connu à Bullet. Pour y palier, il a toutefois pu compter sur le bouche-à-oreille et le réseautage de ses connaissances bullatonnes ; une stratégie qui lui a été profitable.

Légèrement frustré d'être passé à trois voix près, dimanche, de la majorité absolue, il était mardi, après l'annonce de son élection, très content de pouvoir rejoindre la Municipalité.

« J'aurais quand même préféré que les voix s'expriment au 2e tour et avoir une victoire par les urnes », reconnaît-il. « Mais je me réjouis à présent de collaborer avec mes futurs collègues et travailler pour le bien de la Commune ».

William Metzger siègera à la Municipalité aux côtés de Fabienne Dégailler et des municipaux restants, jusqu’aux prochaines élections municipales qui détermineront alors la composition du Conseil communal et de la Municipalité pour la législature 2026-2031.