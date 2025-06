Fabienne Dégailler élue syndique de la commune de Bullet

Fabienne Dégailler a été élue future syndique de la commune de Bullet à l’issue de la votation qui s’est tenue dans la matinée du dimanche 29 juin.

Avec un taux de participation de 53%, comptabilisant 275 bulletins valables (et 10 nuls), la majorité absolue était fixée à 138 voix. Fabienne Dégailler l’a remportée en recueillant 182 votes en sa faveur, devançant alors son concurrent, le municipal Patrice Jaquier, bénéficiaire de 88 voix. Deux voix étaient blanches, complétées par trois voix éparses.

Présente au moment de l’annonce des résultats, Fabienne Dégailler s’est dite « sans voix ». Elle s’attendait à des résultats plus serrés, mais précise avoir bien vécu la période électorale, sans pression, et menée de bonne entente avec son concurrent Patrice Jacquier. Sa campagne, résolument fructueuse, aura pris la forme d’une marche : la bullatonne habitant aux Rasses a en effet sillonné les villages affiliés à la commune, à pied, pour déposer dans les boîtes aux lettres des citoyens un document répondant aux questions qui lui étaient régulièrement posées. Elle se dit très contente de ses résultats, et exprime sa gratitude envers ses électeurs qui lui ont accordé sa confiance.

La nouvelle syndique entrera en fonction au 1er juillet, mais prendra part à la séance de la municipalité du 30 juin, sans encore y tenir de rôle officiel ; c’est durant celle-ci que devraient être discutés et répartis les différents dicastères, en même temps qu’elle représenterait une occasion d’amorcer une passation de pouvoir et débuter une transition.

Pour la deuxième fois consécutive, c’est donc une femme qui occupera le poste de syndique dans la commune de Bullet, ce qu’il convient de remarquer, puisqu’en 2024, dans son étude sur l’évolution de la part des femmes dans l’institution politique, l’OFS comptait 34,6 % de femmes actives dans les exécutifs des villes, des chiffres en légère croissance depuis une dizaine d’année.

L.-G. Alloati