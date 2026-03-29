Élections communales : résultats du deuxième tour

Les Municipalités de Sainte-Croix et de Bullet sont désormais au complet à l’issue du deuxième tour des élections communales qui se tenait ce dimanche 29 mars.

Du côté de Sainte-Croix, ce sont deux socialistes qui ont été élus à l’exécutif. Il s’agit de Zoé Vuilleumier et de Ludovic Heintz. Il siègeront donc dès le 1er juillet aux côtés de l’actuel syndic Yvan Pahud (UDC et Ind.), de Cindy Joliat, présidente du Conseil communal (PS-Les Vert.e.s) et de la municipale Rachel Gueissaz (PLR).

À Bullet, il ne restait qu’un seul siège à repourvoir, et c’est Patrice Oberson qui l’a remporté. L’actuel conseiller communal était le premier des viennent-ensuite lors du premier tour.

Développement suit. Résultats détaillés ci-dessous.

Sainte-Croix

Sont élus au deuxième tour à la majorité des voix :

Zoé Vuilleumier (PS-Les Vert.e.s), avec 826 suffrages, soit 53,99% des voix,

Ludovic Heintz (PS-Les Vert.e.s), avec 655 suffrages, soit 42,81% des voix.

Ont obtenu des voix, mais ne sont pas élus :

Steve Benoit (UDC et Ind.), 626 suffrages, soit 40, 92% des voix,

Patrice Bez, 503 suffrages, soit 32,88% des voix.

Le taux de participations lors de ce deuxième tour des élections communales est de 40,38%.

Bullet

Est élu au deuxième tour avec la majorité des voix :

Patrice Oberson, 107 suffrages, soit 32,82% des voix,

Ont obtenu des voix, mais ne sont pas élus :

Clément Demierre, 81 suffrages, soit 24,85% des voix,

Nathan Guex, 67 suffrages, soit 20,55% des voix,

Thierry Calame, 52 suffrages, soit 15,95% des voix.

Le taux de participations lors de ce deuxième tour des élections communales est de 60,84%.