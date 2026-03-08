Élections communales : résultats du 1er tour

Les premiers élus des trois communes du Balcon du Jura sont désormais connus. À l’issue du premier tour, qui s’est tenu ce dimanche 8 mars, trois candidat.e.s ont passé la rampe à Sainte-Croix, quatre à Bullet, et trois à Mauborget.

Développement suit.

Sainte-Croix

Ont obtenu la majorité absolue, fixée à 902 suffrages, et sont élus au premier tour :

Yvan Pahud (UDC), avec 1’163 suffrages, soit 64,50% des voix,

Cindy Joliat (PS), avec 981 suffrages, soit 54,41% des voix,

Rachel Gueissaz (PLR), avec 931 suffrages, soit 51,64% des voix.

Ont obtenu des voix mais n’ont pas obtenu la majorité absolue au premier tour :

Zoé Vuilleumier, 800 suffrages, soit 44, 37% des voix,

Ludovic Heintz, 657 suffrages, soit 36,44% des voix,

Steve Benoit, 579 suffrages, soit 32,11% des voix,

François Gonthier, 559 suffrages, soit 31% des voix,

Patrice Bez, 534 suffrages, 29,62% des voix.

Le taux de participations lors de ce premier tour des élections communales est de 47,69%.

Bullet

Ont obtenu la majorité absolue, fixée à 195 suffrages, et sont élus au premier tour :

David Bernardi, avec 285 suffrages, soit 73,26% des voix,

William Metzger, avec 283 suffrages, soit 72,75% des voix,

Malik Boukhris, avec 272 suffrages, soit 69,92% des voix,

Fabienne Dégailler, avec 250 suffrages, soit 64,27% des voix.

Ont obtenu des voix mais n’ont pas obtenu la majorité absolue au premier tour :

Patrice Oberson, 142 suffrages, soit 36,50% des voix,

Nathan Guex, 104 suffrages, soit 26,74% des voix,

Thierry Calame, 74 suffrages, soit 19,02% des voix.

Le taux de participations lors de ce premier tour des élections communales est de 71,90%.

Mauborget

Ont obtenu la majorité absolue, fixée à 39 suffrages, et sont élus au premier tour :

Stéphane Roulet, avec 52 suffrages, soit 67,53% des voix,

Claude Roulet , avec 45 suffrages, soit 58,44% des voix,

Guy Labarraque, avec 44 suffrages, soit 57,14 % des voix.

Ont obtenu des voix mais n’ont pas obtenu la majorité absolue au premier tour :

Christian Adler, 36 suffrages, soit 46,75% des voix,

François de Mestral, 34 suffrages, soit 44,16% des voix.

Le taux de participations lors de ce premier tour des élections communales est de 71,3%.