Élections communales : résultats du 1er tour

Les résultats du premier tour ont été publiés aux alentours de 15h00, ce dimanche à Sainte-Croix. © C. Alkabes

Les premiers élus des trois communes du Balcon du Jura sont désormais connus. À l’issue du premier tour, qui s’est tenu ce dimanche 8 mars, trois candidat.e.s ont passé la rampe à Sainte-Croix, quatre à Bullet, et trois à Mauborget.

Sainte-Croix

Ont obtenu la majorité absolue, fixée à 902 suffrages, et sont élus au premier tour :

  • Yvan Pahud (UDC), avec 1’163 suffrages, soit 64,50% des voix,
  • Cindy Joliat (PS), avec 981 suffrages, soit 54,41% des voix,
  • Rachel Gueissaz (PLR), avec 931 suffrages, soit 51,64% des voix.

Ont obtenu des voix mais n’ont pas obtenu la majorité absolue au premier tour : 

  • Zoé Vuilleumier, 800 suffrages, soit 44, 37% des voix,
  • Ludovic Heintz, 657 suffrages, soit 36,44% des voix,
  • Steve Benoit, 579 suffrages, soit 32,11% des voix,
  • François Gonthier, 559 suffrages, soit 31% des voix,
  • Patrice Bez, 534 suffrages, 29,62% des voix.

Le taux de participations lors de ce premier tour des élections communales est de 47,69%.

Bullet

Ont obtenu la majorité absolue, fixée à 195 suffrages, et sont élus au premier tour :

  • David Bernardi, avec 285 suffrages, soit 73,26% des voix,
  • William Metzger, avec 283 suffrages, soit 72,75% des voix,
  • Malik Boukhris, avec 272 suffrages, soit 69,92% des voix,
  • Fabienne Dégailler, avec 250 suffrages, soit 64,27% des voix.

Ont obtenu des voix mais n’ont pas obtenu la majorité absolue au premier tour : 

  • Patrice Oberson, 142 suffrages, soit 36,50% des voix,
  • Nathan Guex, 104 suffrages, soit 26,74% des voix,
  • Thierry Calame, 74 suffrages, soit 19,02% des voix.

Le taux de participations lors de ce premier tour des élections communales est de 71,90%.

Mauborget

Ont obtenu la majorité absolue, fixée à 39 suffrages, et sont élus au premier tour :

  • Stéphane Roulet, avec 52 suffrages, soit 67,53% des voix,
  • Claude Roulet , avec 45 suffrages, soit 58,44% des voix,
  • Guy Labarraque, avec 44 suffrages, soit 57,14 % des voix.

Ont obtenu des voix mais n’ont pas obtenu la majorité absolue au premier tour : 

  • Christian Adler, 36 suffrages, soit 46,75% des voix,
  • François de Mestral, 34 suffrages, soit 44,16% des voix.

Le taux de participations lors de ce premier tour des élections communales est de 71,3%.

