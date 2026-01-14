Élections communales : les candidatures sont connues

Les douze coups de midi du 12 janvier ont officiellement marqué le début des élections communales générales de 2026. À l’issue du délai de dépôt des listes, fixé à ce lundi, les noms des candidates et candidats sont désormais connus. Au total, huit personnes se présentent à la Municipalité de Sainte-Croix. Il y aura sept candidat.e.s à Bullet et cinq candidats à Mauborget.

Cette année, les citoyennes et citoyens des communes vaudoises seront appelés à renouveler leurs autorités exécutives et législatives pour une période de cinq ans. À Sainte-Croix, huit candidates et candidats, répartis sur trois listes différentes, brigueront un siège à la Municipalité. Cette information a été confirmée par le greffe municipal à l’issue du délai de dépôt des listes, fixé ce lundi 12 janvier à midi.

Les candidates et candidats annoncés par les partis représentés au Conseil communal de Sainte-Croix en décembre dernier sont désormais officiellement en lice pour repourvoir les cinq sièges disponibles.

Le syndic Yvan Pahud (UDC/Ind.) et la municipale Rachel Gueissaz (PLR) se représentent pour cette nouvelle législature, témoignant de leur volonté de poursuivre leur mandat. Six autres candidates et candidats complètent le tableau.

Il s’agit de Steve Benoit et de François Gonthier, de la liste « Pour Sainte-Croix » de l’Union démocratique du centre et indépendants (Liste 1), qui feront donc campagne avec Yvan Pahud. Du côté du Parti libéral-radical, Patrice Bez sera le colistier de Rachel Gueissaz sur la liste « PLR et Sympathisants » (Liste 2). Enfin, le Parti socialiste – Les Vert.e.s (Liste 3) présente un trio composé de Cindy Joliat, actuelle présidente du législatif, Zoé Vuilleumier et Ludovic Heintz.

74 candidat.e.s au Conseil communal

Au total, 74 candidates et candidats figurent sur les listes pour repourvoir les 55 sièges que compte l’organe législatif sainte-crix. Les UDC et indépendants (Liste n° 1) présenteront 26 candidat.e.s. La liste PLR et Sympathisants (Liste n° 2) en compte 18. Du côté du Parti socialiste – Les Vert.e.s, 30 candidat.e.s feront campagne (Liste n° 3).

À noter que dans sa composition actuelle, le Conseil communal de Sainte-Croix compte 14 sièges pour le groupe UDC et indépendants, 15 sièges pour le groupe PLR & Vert’libéraux et 26 sièges pour le groupe PS – Les Vert.e.s.

Le matériel de vote devrait être distribué entre le 9 et le 13 février en vue du premier tour qui aura lieu le 8 mars. Le Journal de Sainte-Croix et environs proposera d’ici là un cahier spécial, dans lequel les candidates et candidats pour le premier tour à la Municipalité auront l’occasion de se présenter.