Duel pour la syndicature à Sainte-Croix

L’actuel syndic Yvan Pahud (UDC) aura une adversaire pour représenter l’exécutif sainte-crix. Elue pour la première fois à la Municipalité en mars, avec 54,41% des suffrages, Cindy Joliat (PS-Les Vert.e.s) s’est en effet portée candidate pour la fonction de syndique.

Pour rappel, Yvan Pahud avait été élu tacitement au deuxième tour comme syndic il y a un an, suite au départ de Cédric Roten. Il a été réélu en mars 2026 à la Municipalité avec 64,50% des suffrages, résultat le plaçant en tête des candidats.

Le premier tour des élections à la syndicature à Sainte-Croix aura lieu le 26 avril prochain.

Plus de détails suivront dans notre édition papier du vendredi 10 avril.