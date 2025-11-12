Du renouveau pour la MARA

L’assemblée générale de la MARA s’est déroulée le samedi 1er novembre à Bullet, en présence du Syndic de Sainte-Croix Yvan Pahud, du responsable du tourisme Vincent Demiéville, des membres d’honneur Claude Mermod et Jean-Claude Gander et d’une bonne trentaine de membres.

Dans son rapport, le président Michel Roulet a précisé que la dernière édition avait été marquée par les termes : Espérance – Incertitudes – Annulation – Soulagement – Questionnements – Décision !

Espérance, car il y a eu dix jours de magnifique temps et de belle neige entre Noël et Nouvel-An. Du pratiquement jamais vu, de mémoire de skieur ! Incertitude, car il a été possible de continuer à skier en janvier et février sur des pistes qui ont diminué au fil du temps. Annulation, puisque la MARA a dû être annulée dix jours avant le jour-J, car les perspectives de pouvoir présenter des pistes dignes de ce nom était quasi nulles. Soulagement, car la décision était totalement justifiée.

Questionnements et renouveau

Avec cinq annulations en six ans, une première pour la MARA, il y avait de quoi se poser de nombreuses questions sur l’avenir de la course, et enfin de décider, lors du débriefing de début juillet, de renoncer à organiser une véritable MARA dans sa version habituelle.

Ainsi, le comité a désormais prévu d’organiser une randonnée sur les parcours habituels (10, 20 et 40 km libre et classique) pour maintenir l’idée de MARA, sans chronométrage, avec un départ principal à 9h30. Cette randonnée devrait pouvoir accueillir des fidèles de la MARA, certains anciens bénévoles et une clientèle nouvelle, notamment les familles et les skieurs peu portés sur la compétition. En fait, une randonnée plus populaire encore que la MARA !

Le nouveau projet a été présenté dans ses détails aux membres présents, qui ont pu apporter quelques correctifs et idées. En voici les grandes lignes : la randonnée aura lieu un dimanche, avec deux dates prévues les 18 janvier ou 1er février La décision de maintien ou d’annulation de la randonnée se fera au plus tard une semaine avant celle-ci. L’objectif est de simplifier l’organisation.

Cette nouvelle formule de la MARA se veut festive, avec un prix d’inscription modique et une petite cantine tenue par le Chœur mixte de Villars-Burquin. Les skieurs déguisés seront les bienvenus, des prix seront tirés au sort à l’arrivée et la MARA des entreprises (classement au kilométrage) sera maintenue, sans oublier des prix pour les familles nombreuses.

Des animations sont prévues sur le parcours et à l’arrivée. Toutes les informations utiles seront disponibles sur le site internet www.ski-mara.ch. Le nombre de bénévoles sera ainsi réduit, mais les organisateurs remercient d’ores et déjà ceux qui vont s’annoncer.

Départs au sein comité et membres d’honneur

Les comptes ont été présentés par le caissier Roger Charlet avec un résultat déficitaire de 1500 CHF, qui s’explique essentiellement par la facture du chronométrage de 2100 CHF et des frais de promotion de 1900 CHF. Cette perte reste toutefois modique, au vu du maintien du soutien financier des sponsors et des communes de Sainte-Croix et Bullet.

Le comité a enregistré trois démissions : le caissier Roger Charlet, le responsable des prix Jacky Hertig et Thierry Magnin, l’homme à tout faire. Ils ont été vivement remerciés par le président qui est très heureux de pouvoir compter sur les anciens membres, qui permettront une organisation efficace du nouveau projet de randonnée.

En fin d’assemblée deux membres ont été honorés pour de grands services rendus à la MARA. Roger Charlet a reçu un diplôme pour services rendus. Il est le plus fidèle des participants à la MARA, n’ayant manqué à ce jour qu’une seule édition. Il aura été caissier durant treize ans, et est également un webmaster aux talents reconnus pour sa promptitude à informer. À noter qu’il va conserver ce dernier poste à l’avenir.

Thierry Magnin a également été nommé membre d’honneur, avec ses nombreuses participations au marathon, et ses 35 ans de comité avec bien des casquettes : responsable des prix, balisage, responsable des secours, sans oublier ses qualités de bricoleur très utiles dans un comité comme celui de la MARA.

Et pour terminer la soirée, toutes les personnes présentes ont pu refaire le monde de la MARA dans la joie et la bonne humeur, en dégustant une fondue préparée par l’équipe de l’intendant Philippe Meystre.