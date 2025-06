Du nouveau pour soutenir les seniors du Balcon du Jura

« Des visites à domicile pour bien vivre chez soi » : le projet pilote issu du programme vaudois Vieillir 2030 passera en phase opérationnelle à la fin de l’été. En août une lettre d’information sera envoyée à chaque habitant de plus de 65 ans vivant sur le Balcon du Jura et une séance d’information aura lieu en septembre. Décryptage avec Christine Panchaud, cheffe de projet.

« Vieillir n’est pas une maladie, on n’a pas besoin d’une infirmière en plus pour ce projet ! ». Tels sont les propos d’un senior participant à un des groupes de travail préliminaire réuni au printemps 2024 pour réfléchir à quoi ces visites à domicile devraient ressembler. Ces propos, que Christine Panchaud nous rapporte, donnent le ton et l’esprit du projet pilote « Des visites à domicile pour bien vivre chez soi ».

À partir du mois d’août les seniors vivant chez eux de façon autonome pourront faire une demande de visite, prestation centrale « Des visites à domicile pour bien vivre chez soi ». Ce projet a été sélectionné par le programme Vieillir 2030, lancé en 2021 par le canton de Vaud pour anticiper les besoins de notre démographie vieillissante. C’est d’abord un travail de recherche participatif qui est fait et auquel des seniors du Balcon du Jura contribuent. Les chercheurs ont consulté les principaux intéressés, mais aussi les professionnels des réseaux de santé et les communes.

En 2023, une publication a permis d’informer sur les conclusions de ces travaux et les axes prioritaires définis par le canton. Un appel à projets a été ensuite lancé et aujourd’hui, c’est de leur concrétisation que le Balcon du Jura va bénéficier en primeur. Avec la mise en œuvre du projet pilote « Des visites à domicile pour bien vivre chez soi », Christine Panchaud passe du développement à l’accompagnement de l’implantation de ce projet, puis se chargera de son évaluation.

Axes stratégiques

Sur les 6 axes stratégiques définis par le canton, le projet « Des visites à domicile pour bien vivre chez soi » répond à 4 d’entre eux : favoriser l’autonomie et la dignité dans le vieillissement ; valoriser la participation et les liens sociaux ; renforcer l’accessibilité aux prestations socio-sanitaires pour les seniors et leurs proches ; accompagner les transitions dans les parcours de vie. Lors des ateliers menés avec des groupes de travail pendant le développement du projet, il est apparu que la question de l’autonomie et de la dignité dans le vieillissement était prioritaire aux yeux des seniors. « Bien vivre chez soi selon les seniors c’est : rester actifs et continuer d’avoir des liens sociaux riches si on le souhaite, pouvoir se déplacer, pas uniquement pour des soins , mais aussi pour ses loisirs et recevoir des gens chez soi », précise Christine Panchaud. Les visites à domicile ont pour objectif d’écouter les seniors pour co-évaluer leurs besoins et co-construire des réponses dans une perspective de bien vivre chez soi. Une travailleuse sociale de proximité a été engagée pour réaliser ces visites à domicile, elles se feront à la demande des seniors et selon le principe de libre adhésion.

Individuel et collectif

« Des visites à domicile pour bien vivre chez soi » adopte une approche individuelle mais les réponses aux besoins identifiés sont parfois collectives. Le projet pilote de visites à domicile répondra aux besoins individuels, laissant le volet collectif à Pro Senectute Vaud qui a une longue expérience dans les projets d’action communautaire. Ainsi en septembre Pro Senecute Vaud interviendra sur le Balcon du Jura et les deux projets pourront collaborer et se compléter.

Le Réseau Santé du Balcon du Jura ainsi que l’association régionale de soins à domicile l’ASPMAD, étaient déjà intéressés par un projet de ce type, ce qui fait de la région un terrain favorable à l’implémentation du projet pilote et permet au Balcon du Jura de faire une fois de plus figure de pionnier dans le canton. Avant le terme de son mandat, Christine Panchaud devra aussi développer des recommandations en vue de pérenniser le dispositif sur le Balcon du Jura et de le déployer ailleurs. Si les « visites à domicile pour bien vivre chez soi » répondent aux attentes, l’expérience régionale s’exportera dans d’autres régions du canton.

C’est la syndique sortante de Bullet, Maude Schreyer, qui représente les communes du Balcon du Jura jusqu’à fin juin encore dans le comité de pilotage. « Comme commune rurale, c’est intéressant d’être choisi pour la réalisation d’un projet pilote, c’est une reconnaissance des besoins des communes qui ont une population importante de seniors ». L’implication de ces derniers dans la conception du projet est une chance permet de « mettre en place ce qui correspond aux besoins des gens ». La syndique sortante pour qui « c’est le rôle de la commune de prendre soin de la population », ce projet permet de soutenir la politique sociale des communes. « Des visites à domicile pour bien vivre chez soi » est particulièrement intéressant souligne-t-elle encore, parce qu’« il permet de valoriser le potentiel de la région notamment en répondant à l’aspect social de la santé des seniors qui ont déjà énormément offert et ont énormément à offrir. »