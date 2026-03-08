Deux femmes élues au premier tour

La candidate Cindy Jolliat (PS-Les Vert.e.s) et la sortante Rachel Gueissaz (PLR et sympathisants) ont brillamment été élues à la Municipalité de Sainte-Croix, dans le sillage du syndic sortant, l’UDC & Indépendants Yvan Pahud.

La majorité de la future Municipalité de Sainte-Croix est déjà connue à l’issue du premier tour des élections communales qui s’est déroulé ce dimanche, avec un taux de participation de 47,69%. L’UDC & Ind. Yvan Pahud, syndic sortant, caracole en tête avec 1163 voix. Il précède Cindy Joliat, PS-Les Vert.e.s, actuelle présidente du Conseil communal et qui, pour sa première participation, obtient 981 suffrages. Elle devance de 50 voix la Municipale sortante Rachel Gueissaz, du PLR et sympathisants. Le trio élu ne cache pas sa joie, ni même quelques larmes pour Rachel Gueissaz.

Yvan Pahud lit dans ce résultat le reflet de la confiance de la population par rapport à son engagement pour la Commune. Cindy Joliat peine à réaliser son score tandis que Rachel Gueissaz confie qu’elle espérait continuer son travail à la Municipalité et se dit « fière et heureuse » de son élection au premier tour. Elle exprime déjà sa satisfaction de faire désormais équipe avec Cindy Joliat et Yvan Pahud : « nous sommes trois personnalités différentes, à peu près du même âge, ancrées dans la région et désireuses de faire avancer les choses », souligne-t-elle.

De son côté, Zoé Vuilleumier (PS-Les Vert.e.s) arrive première viennent-ensuite, avec 800 voix. «Une surprise », pour la jeune femme, qui s’est engagée dans la politique à 14 ans, en intégrant la Commission cantonale des jeunes, avant de s’engager au PS lorsqu’elle est revenue à Sainte-Croix après ses études. Elle devance son colistier Ludovic Heintz, ancien conseiller communal qui a réintégré les rangs de l’organe délibérant après une absence due à ses obligations professionnelles. Il obtient 657 suffrages et salue le résultat de groupe de sa liste, « une bonne nouvelle pour notre parti ».

Comme le PS-Les Vert.e.s, l’UDC & Ind. était en lice avec trois candidats. Steve Benoit, chef de groupe, est gratifié de 579 voix et François Gonthier, tout nouveau en politique, décroche 559 suffrages.

Le PLR connaît une déconvenue, avec le moins bon score pour Patrice Bez, chef de groupe, qui ne recueille que 534 voix.

D’ici à mardi midi, les partis devront décider de leur stratégie pour le second tour. Il se murmure une possible alliance à droite. « Comme syndic, je suis assez favorable à une discussion entre les trois chefs de partis, afin de pouvoir travailler en bonne intelligence en vue du deuxième tour », informe Yvan Pahud, qui prône la stabilité dans la représentation des forces actuelles à la Municipalité, soit deux personnes de gauche et trois de droite.

À noter que la campagne a été « la plus dure » de ces dernières législatures selon Pierre-Alain Gerber, chef du groupe PS-Les Vert.e.s et vieux briscard de la politique.

Au niveau du Conseil communal, le glissement à droite pressenti s’est confirmé. L’UDC & Ind. décroche 19 sièges (14 actuellement), au détriment du PLR qui n’en comptera plus que 11, et du PS-Les Vert.e.s qui en perd un, mais en garde 25.

Une trentaine de personnes ont œuvré au dépouillement des résultats. Malgré la conjonction des votations fédérales et des élections communales auxquelles s’ajoutait une élection complémentaire au Conseil d’Etat, tout s’est très bien déroulé, relève Stéphane Champod, secrétaire municipal. L’équipe du bureau électoral a utilisé pour la première fois un scanner pour lire les bulletins des votations ainsi que ceux de l’élection au Conseil d’Etat et à la Municipalité. Les listes des candidats au Conseil Communal, souvent panachées, étaient elles traitées à la main comme lors des précédents scrutins. Une participation plus faible – 42,24% contre 47.69% a été observée au niveau du Conseil communal. Une grosse centaine de bulletins nuls ont dû en outre être écartés.