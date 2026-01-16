Des structures à réunir et à fédérer

Sylvain Fasola sera le chef du nouveau Service de la Jeunesse et de la Cohésion sociale, dès 1er avril 2026. Cette nomination étant incompatible avec son mandat actuel de municipal et de vice-syndic, il démissionne de l’exécutif au 31 mars 2026.

« Créer une seule équipe, un seul team » : c’est la mission qui échoit à Sylvain Fasola, qui vient d’être nommé chef du nouveau Service de la Jeunesse et de la Cohésion sociale, à la commune de Sainte-Croix. Sous sa gouvernance, les structures d’accueil de la petite enfance de Baulmes et de Sainte-Croix, aujourd’hui pilotées de manière indépendante, seront réunies et fédérées.

Les collaboratrices et collaborateurs pédagogiques et administratifs, soit une cinquantaine de personnes pour 40 équivalents plein-temps (EPT), rejoindront progressivement les rangs du personnel communal sainte-crix, tout en restant actifs sur leur lieu de travail, à savoir les UAPE de Baulmes (ex Les Géants) et de Sainte-Croix (ex les Trolls en Tablier bleu).

Les deux directrices gardent leur poste et tout le personnel est réengagé. Sylvain Fasola, qui disposera d’un bureau à l’Hôtel de ville, veillera à l’intégration des nouvelles et des nouveaux au sein du personnel communal qui verra ses effectifs passer de 70 à 120 personnes et de 50 à 90 EPT. Cette réorganisation a été préparée par un comité de pilotage formé de représentants des communes concernées, et validée par leurs organes délibérants.

Critère incontournable

L’unification du secteur de la petite enfance « permettra une meilleure efficience », souligne Sylvain Fasola. Elle répond aussi aux impératifs de la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE), qui reconnaît, pour délivrer des subventions, uniquement les réseaux approchant les 10’000 habitants. Seuls, ni le réseau de Baulmes et Vuiteboeuf, ni celui de Sainte-Croix, ne remplissent ce critère incontournable.

En outre, à Sainte-Croix, la création d’un service dédié à la jeunesse déchargera les responsables de la bourse et du greffe municipal de tâches qui n’étaient pas dans le droit fil de leur mission. Le nouveau service reprend également la travailleuse sociale, qui s’occupe de personnes en précarité, mais aussi de la Maison des Jeunes. Développer des activités pour la jeunesse fait partie des réflexions actuelles de la Municipalité, souligne Sylvain Fasola.

La prise en compte des besoins du troisième et du quatrième âge entre également dans les prérogatives du nouveau service. « Nous allons poursuivre ce qui est déjà en place, comme le programme « Bien vivre chez soi » ou l’action communautaire de Pro Senectute ». Sylvain Fasola cite également l’AVIVO, dont les activités ont repris de belle manière. Le fil conducteur étant « de lier ce qui existe déjà, de fédérer tous les acteurs », plutôt que de lancer de nouvelles idées, qui viendront sans doute par la suite, comme la création d’une Maison des Associations ou de quartier.