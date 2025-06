Des récits intimes pour célébrer la Journée des réfugiés

Du 20 au 29 juin, l’EVAM expose dans son jardin et dans l’annexe du Cinéma Royal des photos et des témoignages de réfugiés afin de marquer et de faire durer la Journée mondiale des réfugiés. L’exposition, intitulée « Reflets de vie, captures d’instants et de fulgurances », a commencé par un spectacle et un repas vendredi 20 juin.

Dans le jardin de l’EVAM, l’exposition a été suspendue sous le thuya récemment taillé, la métaphore qu’un arbre peut être forêt à lui tout seul. Cet espace végétal apaise et invite à prendre le temps dans la lecture des récits et les rencontres par les portraits photographiques.

Les quarante « reflets », témoignages de résidents, anciens et actuels, rendent compte de la dureté des parcours d’exil et de leurs joies aussi. La joie de la liberté par exemple, celle enfin trouvée pour une femme iranienne et une femme afghane, ou la joie de rencontrer du soutien, voire une nouvelle famille.

C’est un portrait de Sainte-Croix qu’on découvre à travers l’expérience des réfugiés : « Plus le train montait, plus il y avait de neige, mais qui peut vivre là ? », s’est demandé un réfugié burkinabé à son arrivée. Seize ans plus tard, il peut répondre : « Des gens qui prennent le temps de dire bonjour dans la rue ».

« À Sainte-Croix, il y avait des gens vrais, bons, parfois un peu maladroits, mais toujours humains », comme Anne-Lise ou Christine, remerciées dans les récits, parce qu’elles ont apporté une aide qui a compté. Les textes expriment la difficulté d’être loin de chez soi et de vivre dans l’incertitude, mais les anecdotes racontent les expériences positives et ne s’étendent pas sur ce qui fait mal, par pudeur ou pour épargner ou protéger les lecteurs.

Dimanche soir, chacun d’un côté du comptoir du cinéma Royal, Sarah Occhipinti et Clément Demelais racontent leur expérience des festivités de la journée mondiale des réfugiés et du lancement de l’exposition vendredi dernier. Une démonstration de la manière de tenir un enfant dans le dos avec un tissus, le poids que cela représente et les kilomètres parcourus en portant son enfant ont impressionné Sarah qui a aussi relevé « la beauté de la langue » d’un témoignage partagé et traduit par Christine Duina de l’EVAM. Clément a vu un beau message porté par l’ensemble de la soirée : « Dans un monde en guerre, l’amour est la seule chose qui nous sauvera, c’est ce que Kevin a très bien exprimé à travers son interprétation de « One love » de Bob Marley et son slam ».

Visible en libre accès, cette exposition offre une traversée humaine, à lire d’un souffle ou par petites touches — une invitation à mieux comprendre, et à reconnaître, les vies accueillies ici.