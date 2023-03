Des panneaux solaires sur l’Hôtel-de-Ville

Dans la ligne d’une Cité de l’Énergie, garants d’une certaine indépendance et rentables sur le long terme : les panneaux photovoltaïques que la Municipalité souhaite installer cochent toutes les cases.

Un seul préavis est au menu de la prochaine séance du Conseil communal sainte-crix, agendée le 20 mars prochain. Il porte sur une demande de crédit de 185’000 francs, destiné à financer l’installation de 244 m2 de panneaux photovoltaïques sur la toiture de l’Hôtel-de -Ville.

Dans un préavis très détaillé, les municipaux Rachel Gueissaz et Sylvain Fasola soulignent que le bâtiment, construit entre 1972 et 1974 et qui abrite l’administration communale et différents locataires dont la Gendarmerie, l’Office du tourisme et des appartements, dispose d’une surface en toiture idéale pour recevoir des panneaux solaires. En outre, le projet s’inscrit dans le sens de la labellisation de Sainte-Croix en tant que « Cité de l’Énergie ».

Fabrication allemande

Après renforcement de l’étanchéité de la toiture par la pose d’une nouvelle couche de feuille bitumée, les panneaux seront posés légèrement inclinés sur des cadres lestés de gravier. L’onduleur sera placé contre un local existant sur la toiture, et un nouveau câblage permettra le raccordement au tableau principal situé au deuxième sous-sol du bâtiment. Les panneaux et l’onduleur choisis sont de fabrication allemande.

Le devis de 185’000 francs comprend également l’installation d’un nouveau paratonnerre (6’000 frs), les travaux d’étanchéité (42’000 frs), l’installation d’une ligne de vie (18’500 frs). Une subvention fédérale de 17’500 francs sera accordée pour l’installation des panneaux. Les travaux seront exécutés par des entreprises locales (pour la fourniture et la pose des panneaux) et régionales.

Autoconsommation

Les initiateurs du projet ont choisi un modèle d’autoconsommation propre privée pour l’énergie qui va être produite par les panneaux. C’est-à-dire que l’électricité va être utilisée par l’administration communale, et que le surplus sera injecté dans le réseau. Depuis janvier 2023, le kWh repris par le fournisseur est rétribué à hauteur de 18,3 cts, alors que l’électricité du réseau revient à 32 cts/kWh.

Le préavis précise que d’autres modèles sont possibles, via des regroupements de consommateurs ou des communautés d’autoconsommation. Elles donnent accès à de l’énergie renouvelable produite localement à des locataires ou des propriétaires voisins. Autre possibilité, le contracting, qui vise à mettre une surface de toiture de plus de 300 m2 à disposition d’un investisseur qui réalisera et entretiendra l’installation photovoltaïque. Le propriétaire de la surface bénéficie de la production à un tarif inférieur à celui du marché, à des conditions fixées pour la durée du contrat, généralement de 25 ans. Une formule écartée par la Municipalité, les calculs d’amortissement démontrant que le seuil de rentabilité est plus rapidement atteint en cas de financement de l’installation.

Travaux dès mai 2023

Les locaux de l’administration communale consomment environ 50’000 kWh par an entre 6 heures et 22 heures. La production estimée à 51’020 kWh devait être consommée à 70 % sur le compteur principal. En prenant en compte la valeur de l’autoconsommation directe et celle de l’énergie excédentaire revendue, la Municipalité table sur un gain annuel de 14’275 francs.

Elle a prévu une durée d’amortissement de moins de 12 ans et calculé que le gain total après 30 ans dépassera les 260’000 francs.

En cas d’acceptation du préavis par l’organe délibérant, les travaux débuteront en mai 2023 et dureront environ quatre mois.

Subventions pour le solaire épuisées

L’intérêt pour la production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique reste vif sur le territoire communal. La Municipalité précise, dans une lettre affichée au pilier public, qu’elle a enregistré 80 demandes de subventions pour ce type d’installation au début de l’année. Par conséquent, le fonds affecté à ces mesures de soutien pour 2023 est épuisé. En revanche, les autres demandes d’aides financières pour des achats allant dans le sens du développement durable peuvent toujours être honorées : gros appareils électroménagers, bornes de recharge électrique, achat de vélo ou scooter électrique, abonnement CFF, abonnement au réseau de chauffage à distance ou installation d’un système de chauffage central à bois.