De retour après trois ans d’absence

Le soleil et la bonne humeur furent présents pour accueillir le retour du 20e festival des Terroirs sans Frontière qui a eu lieu samedi et dimanche, à la Grand’Borne.

Remplacé par une balade gourmande en 2022, n’étant pas certain des mesures sanitaires, le festival des Terroirs sans Frontière, organisé par la commune de Sainte-Croix et la mairie des Fourgs, a fait son retour.

Sur le thème de la forêt, ce sont environ soixante-cinq exposants, producteurs et artisans qui se sont réunis pour représenter la qualité et les savoir-faire ainsi que les terroirs régionaux, autant du côté français que du côté suisse.

Les papilles des visiteurs furent accueillies par des stands de confiseries sucrées et de miel de divers producteurs. Leur odorat fut éveillé par les senteurs des savons au parfum de l’été et leur regard attiré par divers accessoires et objets réalisés par les artisans d’ici et d’ailleurs.

« En tant qu’exposante pour la première fois, je trouve le festival d’une ambiance festive et chaleureuse. Les gens déambulent tout au long de la journée et le soleil est au rendez-vous. L’inscription et le contact avec les organisateurs ont été faciles et simples », nous confie une exposante.

Diverses activités furent proposées tout au long du week-end, tels que les lanceurs de haches ou les sonneurs de cloches ainsi que le château gonflable pour les plus petits. Le festival fut également animé en musique par des accordéonistes.

Afin d’innover, le comité a organisé une balade pour faire découvrir aux spectateurs les beautés, les enjeux et les pratiques liées à la forêt. Des démonstrations, comme l’abattage d’un arbre à l’ancienne ou un abattage mécanisé ont pu être proposées grâce aux services forestiers de chaque côté de la frontière.

« L’idée était de faire connaître les métiers en lien avec la forêt, connaître la faune sauvage de notre région, ainsi que partager et instruire sur notre nature », nous explique Lionel-Numa Pesenti, municipal à la commune de Sainte-Croix.

Même s’il est trop tôt pour tirer un bilan définitif de cette 20e édition, les retours des visiteurs et des exposants sont positifs et le comité d’organisation se réjouit déjà de préparer la prochaine. « Nous sommes contents. Relancer un festival après trois ans d’absence n’est pas chose facile. Le soleil et les températures étaient au rendez-vous, peut-être trop ! Le samedi était beaucoup plus calme qu’auparavant et la fréquentation du dimanche aurait pu être plus soutenue. Après cette absence, les gens ont perdu l’habitude de venir mais les artisans ont facilement répondu présent. Nous savons sur quels points nous améliorer pour proposer une édition 2024 encore meilleure », confie-t-il.

Le Comité d’organisation souhaite également remercier tous les partenaires qui soutiennent cette manifestation, ainsi que les exposants et les nombreux bénévoles, sans qui rien ne serait possible.

I. Gonin