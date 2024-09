De l’énergie solaire pour le camping

Le Camping des Cluds a mené à bien une série de travaux pour améliorer son bâtiment et le doter de panneaux solaires. Deux places pour camping-car et une roulotte complètent ses installations dédiées à un public épris de calme et de simplicité.

Un quatuor du Camping Club région Yverdon veille avec affection sur le camping des Cluds : Marc Waldispuehl, Georges Nicolet, Daniel Duvoisin et le gardien Fred Limoux sont très fiers de présenter le bâtiment au terme de travaux de rénovation qui ont duré plus d’un an. Le plus spectaculaire étant les 133 m2 de panneaux solaires photovoltaïques posés sur le pan du toit au-dessus des espaces communs. Ils sont destinés à produire l’électricité pour l’ensemble du camping, soit l’éclairage, le lave-linge, les machines de bureau, l’appartement du gardien et les caravanes. « Le but étant de diminuer le coût de la fourniture électrique et d’en faire profiter les campeurs », souligne Georges Nicolet. Il précise qu’une étude est en cours pour chauffer également l’eau sanitaire par l’énergie solaire.

Toutes les fenêtres ont été remplacées par du triple vitrage. À peine plus grand qu’un placard et borgne, le bureau a profité d’un agrandissement du bâtiment sur environ 15 mètres carrés doté de deux fenêtres. Le sous-sol de l’extension a été isolé et les radiateurs raccordés au chauffage à gaz de la bâtisse. Dans la foulée, toutes les lames des façades en bois ont été poncées et repeintes. Une terrasse a été aménagée et le pavage aux alentours de l’accueil remplacé.

Roulotte et places pour camping-car

Olivier Troyon, du bureau AA architectes, a conçu le programme et dirigé les entreprises régionales qui ont travaillé. « À part quelques petits soucis de délai, tout s’est très bien déroulé », témoignent les responsables sur place.

« Quand nous avons repris le camping, en 2020, quinze places étaient inoccupées, maintenant seules deux ou trois sont disponibles », témoigne Fred Limoux. Le gardien apporte des améliorations par petites touches par exemple des planies pour offrir plus de confort aux occupants des emplacements, et aussi parce que les modèles de caravanes ont bien grandi et atteignent aujourd’hui jusqu’à 8 mètres de long.

Pour répondre à une demande actuelle, deux emplacements pour camping-cars sont désormais disponibles. De même, une roulotte avec six couchages et wc-douche est venue compléter l’offre de location de quatre caravanes. De petites concessions au phénomène de glamping (camping de luxe), mais tout en restant dans les prix accessibles aux familles, assure Marc Waldispuehl

Ouvert toute l’année, mais non résidentiel – il n’est pas possible de déposer ses papiers dans la commune en vivant dans une caravane – le camping attire une clientèle éprise de tranquillité, relève Fred Limoux. Présent sur AirB&B et sur la plateforme anglaise Pitchup, « il contribue ainsi à faire connaître la région ». Cette clientèle de passage crée une mixité avec les habitués, dont la plus ancienne est régulièrement présente depuis 1965 ! De son côté, Georges Nicolet fréquente assez assidûment l’endroit depuis 17 ans. Ce qui l’autorise à ajouter par-ci par-là des touches insolites, comme ce baromètre dont « l’aiguille » est une branche de sapin. Par temps humide, elle pointe vers le bas. Quand le soleil assèche l’air, elle se dirige vers le ciel.