Dans le jardin secret de la fée verte

Quelques jours avant la floraison, l’heure de la récolte sonne dans le champ d’absinthe de Nathalie Ryser Streuli, à la Villette. Entre plantes séchées et souvenirs de prohibition, la distillatrice cultive avec passion l’une des rares absinthes 100 % vaudoises.

Depuis la route qui traverse la Villette, rien ne laisse deviner ce qui se cache à l’arrière de la ferme de Nathalie Ryser Streuli. Pourtant, derrière les bâtiments s’étend un petit monde à part : un champ d’absinthe bercé par le vent, une grange où sèchent les récoltes des années précédentes et, un peu plus loin, les pâturages où viennent parfois s’inviter quelques chamois curieux.

En cette fin de journée estivale, le soleil a enfin perdu un peu de sa vigueur lorsque Nathalie attrape son sécateur. Depuis plusieurs jours déjà, elle surveille ses plants avec attention. Cette fois, il n’y a plus de doute : il est temps de couper.

Autour d’elle, Nicolas, Louise et Patrick se penchent à leur tour au pied des hautes tiges gris-vert. Les lames claquent, les brassées s’accumulent doucement dans l’herbe et, à chaque mouvement, l’air se charge un peu plus de cette odeur fraîche, herbacée et légèrement amère que les amateurs reconnaîtraient entre mille. C’est l’odeur de la grande absinthe.

Plus bas dans le pâturage, les chamois observent la scène avec curiosité. Habitués des lieux, ils viennent régulièrement brouter entre les rangs et participent parfois au désherbage naturel du champ. Mais l’absinthe, ils la laissent soigneusement de côté.

Sur cette parcelle d’une soixantaine de mètres carrés, la récolte se déroule presque comme un rituel estival. Les longues tiges sont coupées à une quinzaine de centimètres du sol avant d’être réunies en fagots, attachées fermement puis suspendues aux poutres de la grange où elles sécheront lentement durant de longs mois. Car, dans le monde de l’absinthe, le temps est un ingrédient à part entière.

La récolte intervient toujours juste avant la floraison. « Il ne sert à rien de laisser fleurir », résume Nathalie Ryser Streuli. Jusqu’à ce stade, la concentration en thuyone, l’un des composés caractéristiques de l’absinthe, continue d’augmenter dans la plante. Dès l’apparition des fleurs, elle commence au contraire à diminuer. Il faut donc savoir saisir ce moment précis, lorsque les longues tiges sont bien fournies, mais avant les premières fleurs.

Cette année, malgré la chaleur, le calendrier ressemble beaucoup à celui de l’été dernier. « Il faut surtout surveiller la sécheresse », explique la distillatrice, satisfaite de voir des tiges particulièrement vigoureuses. La récolte s’annonce même plus généreuse que celle de l’an passé.

Les fagots, suspendus aujourd’hui dans la grange, ne rejoindront pourtant l’alambic que l’année prochaine. Nathalie travaille encore actuellement avec les plantes récoltées l’été précédent. Car l’absinthe ne doit ni sécher trop peu, ni trop longtemps, sous peine de perdre progressivement son parfum.