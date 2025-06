Course nocturne et Trifecta au menu de la 4e Spartan Race

Le week-end du 13-14 juin, Sainte-Croix a accueilli une nouvelle fois la Spartan Race, avec la première édition de la course Trifecta. Et parmi les moments forts de cet événement, la nouveauté de cette année, la Beast 21 km, a particulièrement retenu l’attention. Comment Sainte-Croix a-t-elle relevé ce défi organisationnel ?

Le concept du Trifecta est un véritable défi de persévérance. Les athlètes qui s’engagent dans cette aventure n’ont pas seulement à courir une fois, mais doivent participer aux trois courses du week-end : la Sprint (5 km), la Super (13 km) et la Beast (21 km). Pour ceux qui réussissent à terminer ces trois épreuves en un week-end, le Trifecta est bien plus qu’un simple trophée : c’est un exploit physique et mental.

L’édition 2025 a attiré un grand nombre de passionnés de sport et d’aventure venus se mesurer à l’une des courses les plus exigeantes de Suisse. Les plus courageux d’entre eux se sont lancés dans l’aventure folle de terminer les trois courses en une journée, un exploit qui devient encore plus impressionnant lorsqu’on parle de la Beast.

La Beast 21 km : un parcours imprévisible

La Beast a marqué cette année un tournant important dans l’histoire des Spartan Race en Suisse. Pour la première fois, l’épreuve phare de 21 km a été introduite dans la région de Sainte-Croix et environ, un terrain aux reliefs variés et aux paysages à couper le souffle. Ce n’est pas un hasard si le parcours a été tracé ici : la région offre une géographie parfaitement adaptée. Les sentiers escarpés et des zones rocheuses ont non seulement mis à l’épreuve la condition physique des participants, mais aussi leur gestion des obstacles. Sainte-Croix se révèle un terrain de jeu idéal pour une course exigeant vitesse, mais aussi une bonne capacité à naviguer entre différents environnements.

L’organisation de l’événement : un changement de main

Traditionnellement gérée par l’Association pour le Développement du Nord Vaudois (ADNV), la Spartan Race a cette année été prise en main par les communes locales, avec en tête de file la commune de Sainte-Croix.

L’un des principaux défis organisationnels de ce week-end a été de s’assurer que les infrastructures, notamment les points de ravitaillement et les zones d’assistance médicale, soient non seulement adaptées à l’ampleur de l’événement, mais aussi en adéquation avec les besoins des participants sur un terrain aussi exigeant.

De plus, l’organisation a dû prendre en compte les retombées économiques pour la région.

Les nombreux spectateurs et coureurs ont contribué à dynamiser l’économie locale, tout en mettant en valeur les atouts touristiques et environnementaux. La collaboration entre les organisateurs et les communes a donc été essentielle pour que cette édition soit une réussite.

Cette édition 2025 a non seulement été un immense succès sportif, mais elle a aussi marqué un tournant pour l’événement en Suisse.

L’introduction de la Beast 21 km, l’ampleur du défi Trifecta et l’engagement des communes locales dans l’organisation témoignent de l’évolution de la course, désormais profondément ancrée dans la région.

Pour les participants, la course de cette année restera sans doute gravée dans les mémoires.

Sainte-Croix s’imposée comme un terrain de jeu privilégié pour les Spartans, et les éditions futures pourraient bien voir encore d’autres innovations et défis apparaître, continuant ainsi de marquer l’histoire de la Spartan Race en Suisse.

L. Mastantuono