Conseil communal de Mauborget : le budget 2023 présente un excédent de charges

Pour sa dernière séance de l’année, le Conseil général avait à se prononcer sur le budget de fonctionnement 2023, ainsi que sur le projet de réfection de la route traversant le village.

C’est une séance animée qu’ont vécue les conseillers vendredi 9 décembre, la réfection de la route du village ayant appelé de nombreuses questions et commentaires !

Guy Labarraque apporte les remerciements du RSBJ, suite à l’inauguration du scanner, le 5 décembre dernier. Le municipal relève en outre que le Balcon du Jura possède un hôpital de qualité puisqu’il a également un département de soins aigus.

À son tour, Christian Adler prend la parole pour expliquer qu’au « Trou de la Tannette », une barrière a été installée afin d’éviter les accidents. Or le propriétaire du terrain demande la démolition de cette barrière, pour laquelle il est nécessaire d’effectuer un contrôle régulier afin de s’assurer de son bon état. En cas de chute d’un arbre sur ladite barrière, la Commune est responsable de la réparation… Donc, décision est prise de supprimer cet obstacle, les touristes passant par là devront être attentifs !

Quant à l’éclairage public, Stéphane Roulet encourage les habitants à répondre en nombre au questionnaire adressé à la population afin de connaître l’avis de chaque citoyen à ce sujet. Romande Énergie propose l’extinction des lampadaires de 23h à 4h55 du matin…

Préavis n° 6 : budget de fonctionnement 2023

Lors de la séance, les explications données ont permis aux membres de la commission de comprendre les motifs qui ont conduit la Municipalité à élaborer un budget présentant un excédent de charges s’élevant à 74’656 francs. La commission tient à relever que les charges et revenus de plusieurs postes de ce budget sont issus de données fournies par le canton de Vaud. Par ailleurs, la commission remarque que les charges concernant les forêts ont augmenté de 45 % par rapport à 2021, alors que les revenus ne sont que de 29 % supérieurs. Cela s’explique par la nécessité de traiter les plantes nuisibles, ainsi que la remise en état des chemins forestiers suite aux coupes de bois. De plus, les rétributions dans ce secteur ont augmenté.

Ces explications montrent que le budget présenté reste très incertain en termes de revenus. La commission relève qu’une évaluation du plan d’investissements aurait dû lui être présentée.

Un rapport de minorité est lu par un conseiller. Ce dernier estime qu’il n’est pas possible de statuer sur le budget puisque la totalité des éléments prévus par le règlement du Conseil n’a pas été fournie. Il propose donc de refuser le préavis tel que présenté, jusqu’à l’obtention du plan d’investissements contenant les éléments prévus par la loi. Au vote, la motion est acceptée par 5 voix, 4 contre et 7 abstentions.

Quant au préavis, il est accepté avec 3 abstentions.

Réfection de la route du village

Ce point prévoyait d’étudier la proposition de la Municipalité pour la réfection et l’aménagement de la route du village, en service depuis 50 ans ! Le syndic explique que le premier projet, émanant du bureau B+R+R-C 260 et dont le coût se montait à 2’080’333 francs, n’était pas réalisable. La Municipalité a donc pris contact avec l’entreprise qui a réalisé les travaux entre Mauborget et Villars-Burquin, soit CHT consulting et Weibel. L’offre d’entretien de la route effectuée en octobre 2022 est nettement plus intéressante financièrement et comprend l’entier de la route, alors que la première offre, beaucoup plus coûteuse n’englobait que 470 mètres. Tant il est vrai que la première offre comprend plus de postes que la seconde, ce qui obligerait des travaux complémentaires : l’aménagement de trottoirs, la mise en conformité des collecteurs d’eau et une modification du grand parking. De plus, seules les dimensions acceptées par l’État sont subventionnées, et les subventions sont données seulement lorsque les travaux ont été exécutés !

Suite aux nombreuses questions et remarques, le président propose une votation afin de savoir si on donne un accord de principe à la Municipalité, ou si l’on nomme une commission ad’hoc afin de discuter de ce sujet et de présenter un préavis en janvier. Question est ensuite posée afin de savoir laquelle des deux entreprises serait le mieux à même d’effectuer les travaux. Au vote, 12 conseillers choisissent Weibel, 2 sont pour B+R et 2 s’abstiennent.

Élection d’un membre du CG comme délégué à l’ACRG et divers

D’après les statuts, un Municipal doit représenter la Commune, accompagné d’un conseiller. Monsieur François de Mestral est nommé à cette tâche.

Il est relevé que la modification des horaires de Travys et ceux des bus postaux ne concordent pas toujours, les deux sociétés ayant de la peine à collaborer.

Un conseiller demande que soient éteints les néons du pilier public en soirée et durant la nuit.

Puis le président remercie les membres des commissions, les conseillers, venus nombreux pour cette dernière séance, et adresse ses vœux à chacune et chacun pour les fêtes de fin d’année.